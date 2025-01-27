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У Маріуполі росія вбила близько 20 тис. людей - Зеленський

У Маріуполі росія вбила близько 20 тис. людей - Зеленський

Київ • УНН

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За останніми даними, в Маріуполі загинуло близько 20 тисяч людей, а з півдня України вивезено 19,5 тисяч дітей. Президент пояснив, що окупанти відбудовують місто, щоб приховати сліди злочинів.

Точна кількість загиблих в ході боїв за Маріуполь досі невідома, але за останніми даними ця цифра становить близько 20 тис. загиблих. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, передає УНН.

Я думаю, що реально це неможливо зрозуміти без відповідних робіт просто на місці. У нас була інформація, що росіяни вбили біля 20 тис. Але я не можу сказати конкретно. Люди там були різні. Були тисячі людей, які в полоні, і більшість – із цього напрямку. Ми повернули 4 тис. полонених, а там ще тисячі 

- сказав Зеленський.

Він також зазначив, що з півдня України росія вивезла 19,5 тисяч дітей.

Ми знаємо, що окрім військових, все цивільне населення, яке вийшло зі страйками, вони виходили на площі в Маріуполі. Ми знаємо, що вони їх або вбили, або їх забрали за грати і там катували. Це сотні або тисячі або десятки тисяч. Крім того, що там йшли бойові дії і дуже багато людей були поранені або загинули під завалами. Там просто розбили велику кількість будівель, чому вони і досить швидко хотіли відновлювати ці будівлі. Всі думають, що це для того, щоб показати, що відбувається там, куди росія повертається, а насправді це відбувається те, що вони робили в Грозному. Ви ж знаєте, що Грозний повністю побудований, побудоване місто. Коли була війна в Чечні, коли вони боролися за свою незалежність, Грозного не було, жодної будівлі не було. Вони знищили повністю все місто і потім побудували нове. Це не для того, щоб показати ось дивіться, це не тільки маркетинг. Це, передусім, щоб заховати всіх людей, кого вони вбили. Це страшні люди. Тому ніхто не знає реальну кількість 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України заявив, що для протидії агресії рф необхідна велика кількість союзників. Без підтримки США Україні доведеться нарощувати армію, оскільки допомоги Європи буде недостатньо.

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