В Мариуполе россия убила около 20 тыс. человек - Зеленский

Точное количество погибших в ходе боев за Мариуполь до сих пор неизвестно, но по последним данным эта цифра составляет около 20 тыс. погибших. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, передает УНН.

Он также отметил, что с юга Украины россия вывезла 19,5 тысяч детей.

Мы знаем, что кроме военных, все гражданское население, которое вышло с забастовками, они выходили на площади в Мариуполе. Мы знаем, что они их или убили, или их забрали за решетку и там пытали. Это сотни или тысячи или десятки тысяч. Кроме того, что там шли боевые действия и очень много людей были ранены или погибли под завалами. Там просто разбили большое количество зданий, почему они и достаточно быстро хотели восстанавливать эти здания. Все думают, что это для того, чтобы показать, что происходит там, куда россия возвращается, а на самом деле это происходит то, что они делали в Грозном. Вы же знаете, что Грозный полностью построен, построенный город. Когда была война в Чечне, когда они боролись за свою независимость, Грозного не было, ни одного здания не было. Они уничтожили полностью весь город и потом построили новый. Это не для того, чтобы показать вот смотрите, это не только маркетинг. Это, прежде всего, чтобы спрятать всех людей, кого они убили. Это страшные люди. Поэтому никто не знает реальное количество