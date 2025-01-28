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Мер Харкова повідомив про приліт в одному з районів міста

Київ • УНН

 • 31021 перегляди

російська армія атакувала Харків у ніч на 28 січня. Внаслідок обстрілу в Холодногірському районі міста виникла пожежа, деталі атаки уточнюються.

У ніч проти 28 січня м. Харків атакувала російська армія. В одному з районів міста через обстріл сталася пожежа. Про це інформує УНН, з посиланням на Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Деталі

Мер Харкова розповів про влучання у місті у своєму Telegram-каналі о 00:37.

Маємо приліт у місті. Попередньо - Холодногірський район. На місці пожежа

- написав Ігор Терехов.

Міський голова додав, що деталі щодо ворожої атаки та наслідків - уточнюються.

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Війна в Україні стане ребусом для Трампа, який він має розв'язати - Зеленський27.01.25, 19:45 • 45979 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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