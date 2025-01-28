Мер Харкова повідомив про приліт в одному з районів міста
Київ • УНН
російська армія атакувала Харків у ніч на 28 січня. Внаслідок обстрілу в Холодногірському районі міста виникла пожежа, деталі атаки уточнюються.
У ніч проти 28 січня м. Харків атакувала російська армія. В одному з районів міста через обстріл сталася пожежа. Про це інформує УНН, з посиланням на Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова.
Деталі
Мер Харкова розповів про влучання у місті у своєму Telegram-каналі о 00:37.
Маємо приліт у місті. Попередньо - Холодногірський район. На місці пожежа
Міський голова додав, що деталі щодо ворожої атаки та наслідків - уточнюються.
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