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Мелони и фон дер Ляйен согласовали усилия по возобновлению диалога с президентом США Трампом - СМИ

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Джорджия Мелони и Урсула фон дер Ляйен обсудили трансатлантические приоритеты и возобновление диалога с Дональдом Трампом. Они также говорили о поддержке Украины и безопасности.

Мелони и фон дер Ляйен согласовали усилия по возобновлению диалога с президентом США Трампом - СМИ

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор в субботу вечером, чтобы обсудить трансатлантические приоритеты и усилия по возобновлению диалога с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

После посещения похорон Папы Римского Франциска в базилике Святого Петра премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор в субботу вечером, сосредоточившись на ключевых трансатлантических вызовах. Во время разговора речь шла о дальнейшей поддержке Украины, развитии системы безопасности в преддверии саммита НАТО, а также деликатных переговорах с администрацией Трампа относительно торговых тарифов.

Звонок состоялся после короткого обмена мнениями между фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом в Ватикане. Это была их первая встреча после возвращения Трампа в Белый дом в начале этого года. По словам источников, близких к Мелони, на которые ссылается Corriere della Sera, итальянский премьер интенсивно работала за кулисами, чтобы способствовать этому первому контакту, который она считает "очень важным".

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В итальянском правительстве этот эпизод рассматривают как толчок для роли, которую Мелони пытается завоевать для себя: признание как посредника на Западе. Те же самые источники Palazzo Chigi также утверждают, что Мелони принадлежит заслуга неформальных переговоров между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в базилике Святого Петра.

В сообщении в социальных сетях партия Мелони "Братья Италии" назвала этот день "историческим", подчеркнув роль премьер-министра в "продвижении решений самых деликатных вопросов, беспокоящих международные отношения". В сообщении высоко оцениваются дипломатические усилия Мелони, которые были "тщательно и сдержанно сплетены, без стремления быть в центре внимания, даже тогда, когда взгляды всего мира были прикованы к Риму - столице христианства, а благодаря нашему премьер-министру, также и мировой дипломатии".

В преддверии похорон Папы Франциска, который собрал 170 делегаций со всего мира, итальянское правительство четко исключило любые официальные встречи между официальными лицами ЕС и Трампом, назвав такие встречи "плохим вкусом" учитывая торжественный характер события.

Впрочем, и фон дер Ляйен, и Трамп продемонстрировали готовность к официальной встрече в ближайшем будущем. Мелони, которая предложила провести саммит ЕС-США во время своего визита в Вашингтон на прошлой неделе, надеется, что он состоится до саммита НАТО, запланированного на конец июня.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони провели встречу в Риме. Речь шла о важности усиления давления на россию и гарантиях безопасности.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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