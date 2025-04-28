Мелоні та фон дер Ляєн узгодили зусилля з відновлення діалогу із президентом США Трампом - ЗМІ

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня
Ексклюзив
05:58 • 8146 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня

27 квітня, 19:17 • 13533 перегляди

Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля

Ексклюзив
27 квітня, 16:20 • 22673 перегляди

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

Ексклюзив
27 квітня, 05:03 • 51368 перегляди

Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат

26 квітня, 14:39 • 96737 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 11:58 • 88582 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

26 квітня, 11:19 • 64839 перегляди

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом

Ексклюзив
26 квітня, 04:00 • 130301 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 66846 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 52056 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+11°
1м/с
36%
762 мм
Популярнi новини

Азовці показали допит росіян, які штурмували позиції на самокатах

27 квітня, 21:35 • 12886 перегляди

У Києві п'яна жінка впала з електросамоката: тепер заплатить 17 тисяч штрафу

27 квітня, 21:58 • 13173 перегляди

Військові показали, як дрони прикордонників нищать ворожі склади БК та техніку окупантів

01:26 • 4040 перегляди

У російському брянську одна людина загинула внаслідок атаки БпЛА, палали авто та житловий будинок - росЗМІ

03:17 • 9384 перегляди

Іноземні миротворці в Україні: у Британії попередили про ризик судових позовів від рф стосовно прав людини - The Telegraph

04:19 • 11256 перегляди
Публікації

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня
Ексклюзив

05:58 • 8146 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 130301 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 107872 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 136619 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 186927 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Урсула фон дер Ляєн

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Рим

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 96737 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 41309 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 76820 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 67684 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 71301 перегляди
Актуальне

Facebook

Financial Times

Готовність 2030

Signal

КАБ-250

Мелоні та фон дер Ляєн узгодили зусилля з відновлення діалогу із президентом США Трампом - ЗМІ

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Джорджія Мелоні та Урсула фон дер Ляєн обговорили трансатлантичні пріоритети та відновлення діалогу з Дональдом Трампом. Вони також говорили про підтримку України та безпеку.

Мелоні та фон дер Ляєн узгодили зусилля з відновлення діалогу із президентом США Трампом - ЗМІ

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову в суботу ввечері, щоб обговорити трансатлантичні пріоритети та зусилля з відновлення діалогу з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Після відвідин похорону Папи Римського Франциска в базиліці Святого Петра прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову в суботу ввечері, зосередившись на ключових трансатлантичних викликах. Під час розмови йшлося про подальшу підтримку України, розвиток системи безпеки напередодні саміту НАТО, а також делікатні переговори з адміністрацією Трампа щодо торговельних тарифів.

Дзвінок відбувся після короткого обміну думками між фон дер Ляєн і президентом США Дональдом Трампом у Ватикані. Це була їх перша зустріч після повернення Трампа до Білого дому на початку цього року. За словами джерел, близьких до Мелоні, на які посилається Corriere della Sera, італійська прем'єрка інтенсивно працювала за лаштунками, щоб сприяти цьому першому контакту, який вона вважає "дуже важливим".

Між ЄС та США: Мелоні намагається зберегти коаліцію на тлі питань України та переозброєння Європи - Politico03.04.25, 17:39 • 10726 переглядiв

В італійському уряді цей епізод розглядають як поштовх для ролі, яку Мелоні намагається вибороти для себе: визнання як посередника на Заході. Ті ж самі джерела Palazzo Chigi також стверджують, що Мелоні належить заслуга неформальних переговорів між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у базиліці Святого Петра.

У дописі в соціальних мережах партія Мелоні "Брати Італії" назвала цей день "історичним", підкресливши роль прем'єр-міністра в "просуванні рішень найделікатніших питань, що турбують міжнародні відносини". У дописі високо оцінюються дипломатичні зусилля Мелоні, які були "ретельно і стримано сплетені, без прагнення бути в центрі уваги, навіть тоді, коли погляди всього світу були прикуті до Риму - столиці християнства, а завдяки нашому прем'єр-міністрові, також і світової дипломатії".

Напередодні похорон Папи Франциска, який зібрав 170 делегацій з усього світу, італійський уряд чітко виключив будь-які офіційні зустрічі між офіційними особами ЄС і Трампом, назвавши такі зустрічі "поганим смаком" з огляду на урочистий характер події.

Втім, і фон дер Ляєн, і Трамп продемонстрували готовність до офіційної зустрічі в найближчому майбутньому. Мелоні, яка запропонувала провести саміт ЄС-США під час свого візиту до Вашингтона минулого тижня, сподівається, що він відбудеться до саміту НАТО, запланованого на кінець червня.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський і Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні провели зустріч у Римі. Йшлося про важливість посилення тиску на росію та гарантії безпеки.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Джорджа Мелоні
Європейська комісія
Рим
NATO
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Brent
$65.97
Bitcoin
$94,600.40
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,294.66
Ethereum
$1,804.24