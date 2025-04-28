Мелоні та фон дер Ляєн узгодили зусилля з відновлення діалогу із президентом США Трампом - ЗМІ

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову в суботу ввечері, щоб обговорити трансатлантичні пріоритети та зусилля з відновлення діалогу з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, пише УНН з посиланням на Euractiv.

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Після відвідин похорону Папи Римського Франциска в базиліці Святого Петра прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову в суботу ввечері, зосередившись на ключових трансатлантичних викликах. Під час розмови йшлося про подальшу підтримку України, розвиток системи безпеки напередодні саміту НАТО, а також делікатні переговори з адміністрацією Трампа щодо торговельних тарифів.

Дзвінок відбувся після короткого обміну думками між фон дер Ляєн і президентом США Дональдом Трампом у Ватикані. Це була їх перша зустріч після повернення Трампа до Білого дому на початку цього року. За словами джерел, близьких до Мелоні, на які посилається Corriere della Sera, італійська прем'єрка інтенсивно працювала за лаштунками, щоб сприяти цьому першому контакту, який вона вважає "дуже важливим".

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В італійському уряді цей епізод розглядають як поштовх для ролі, яку Мелоні намагається вибороти для себе: визнання як посередника на Заході. Ті ж самі джерела Palazzo Chigi також стверджують, що Мелоні належить заслуга неформальних переговорів між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у базиліці Святого Петра.

У дописі в соціальних мережах партія Мелоні "Брати Італії" назвала цей день "історичним", підкресливши роль прем'єр-міністра в "просуванні рішень найделікатніших питань, що турбують міжнародні відносини". У дописі високо оцінюються дипломатичні зусилля Мелоні, які були "ретельно і стримано сплетені, без прагнення бути в центрі уваги, навіть тоді, коли погляди всього світу були прикуті до Риму - столиці християнства, а завдяки нашому прем'єр-міністрові, також і світової дипломатії".

Напередодні похорон Папи Франциска, який зібрав 170 делегацій з усього світу, італійський уряд чітко виключив будь-які офіційні зустрічі між офіційними особами ЄС і Трампом, назвавши такі зустрічі "поганим смаком" з огляду на урочистий характер події.

Втім, і фон дер Ляєн, і Трамп продемонстрували готовність до офіційної зустрічі в найближчому майбутньому. Мелоні, яка запропонувала провести саміт ЄС-США під час свого візиту до Вашингтона минулого тижня, сподівається, що він відбудеться до саміту НАТО, запланованого на кінець червня.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський і Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні провели зустріч у Римі. Йшлося про важливість посилення тиску на росію та гарантії безпеки.