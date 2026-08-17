Первая леди США Мелания Трамп содействовала воссоединению ещё одного ребёнка с его семьёй после разлуки во время войны между Украиной и Россией, сообщили в Офисе первой леди США 17 августа 2026 года, пишет УНН.

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Нет ничего более сильного, чем воссоединение матери с её ребёнком после длительного периода разлуки. Мы с моим представителем сосредоточены на том, чтобы помочь воссоединить следующих людей, разлучённых со своими близкими из-за войны между Украиной и Россией — заявила первая леди Мелания Трамп.

В Офисе первой леди США отметили, что новое воссоединение состоялось в понедельник, 17 августа. Ребёнок был разлучён со своей семьёй во время войны.

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В общей сложности усилия Мелании Трамп способствовали воссоединению 34 детей с их семьями. В сообщении отмечается, что эта работа продолжается после того, как первая леди написала «Мирное письмо» владимиру путину.

В Офисе первой леди США подчеркнули, что Мелания Трамп продолжает работать над возвращением детей к их семьям, с которыми они были разлучены из-за войны между Украиной и Россией.

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