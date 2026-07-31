"Эмоции переполняют, я очень счастлива" - Омбудсмен показал возвращение из оккупации ещё четырёх украинских детей

Еще четверо украинских детей вернулись с ВОТ, сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в пятницу в соцсетях, после сообщения Белого дома о помощи в деле первой леди США Мелании Трамп, пишет УНН.

Благодаря работе Офиса Омбудсмена Украины в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при посредничестве первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп еще четверо украинских детей уже на подконтрольной правительством территории Украины. Это уже пятое возвращение, которое состоялось при содействии Первой леди США Мелании Трамп

Он выразил искреннюю благодарность первой леди США за поддержку гуманитарных усилий Украины, направленных на возвращение наших детей. "Это очень ценно и важно для нас!" - подчеркнул Омбудсмен, поблагодарив также украинский бизнес.

В целом благодаря настойчивой работе дети в возрасте от 6 до 15 лет теперь дома! Каждое такое возвращение - это отдельная история. И каждая из них напоминает, что война отнимает у детей самое ценное - возможность просто быть рядом с родными

Омбудсмен поделился их историями:

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