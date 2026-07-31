"Эмоции переполняют, я очень счастлива" - Омбудсмен показал возвращение из оккупации ещё четырёх украинских детей
Киев • УНН
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о возвращении четырёх детей с временно оккупированных территорий. Это уже пятое возвращение при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.
Еще четверо украинских детей вернулись с ВОТ, сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в пятницу в соцсетях, после сообщения Белого дома о помощи в деле первой леди США Мелании Трамп, пишет УНН.
Благодаря работе Офиса Омбудсмена Украины в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при посредничестве первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп еще четверо украинских детей уже на подконтрольной правительством территории Украины. Это уже пятое возвращение, которое состоялось при содействии Первой леди США Мелании Трамп
Он выразил искреннюю благодарность первой леди США за поддержку гуманитарных усилий Украины, направленных на возвращение наших детей. "Это очень ценно и важно для нас!" - подчеркнул Омбудсмен, поблагодарив также украинский бизнес.
В целом благодаря настойчивой работе дети в возрасте от 6 до 15 лет теперь дома! Каждое такое возвращение - это отдельная история. И каждая из них напоминает, что война отнимает у детей самое ценное - возможность просто быть рядом с родными
Омбудсмен поделился их историями:
- 6-летний мальчик. Когда российская армия начала массированно обстреливать их город, его родители были вынуждены эвакуироваться. Сам мальчик в то время находился у бабушки и дедушки на временно оккупированной Луганщине. Самостоятельно вернуть сына семья не могла. Наконец после долгой разлуки мальчик воссоединился со своими близкими;
- 9-летняя девочка из-за сложных жизненных обстоятельств осталась с прабабушкой на временно оккупированной Херсонщине. Утерянные документы лишили ее возможности выехать, а все попытки матери вернуть дочь самостоятельно оказались безуспешными. Теперь эта история завершается долгожданным воссоединением матери и дочери;
- 15-летний подросток пережил потерю обоих родителей. После смерти мамы он остался один на временно оккупированной территории Мариуполя. Несмотря на все трудности, парень не отказался от своего желания жить с сестрой в Украине. Теперь они вместе;
- другому подростку также 15 лет. Полномасштабная война разлучила его с родителями. Отец и мать неоднократно пытались вернуть сына, однако получили запрет на въезд в Россию. После длительных усилий семья наконец воссоединилась.
"Эмоции переполняют! Я очень счастлива!" - это слова мамы, которая после долгой разлуки наконец смогла обнять своего ребенка
"Мы продолжаем бороться за каждого украинского ребенка. И мы возвращаем наших детей, наше будущее и их право жить в своей стране рядом с самыми дорогими людьми", - подчеркнул Омбудсмен.