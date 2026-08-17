Меланія Трамп сприяла возз’єднанню ще однієї української дитини з родиною

Перша леді США Меланія Трамп сприяла возз’єднанню ще однієї дитини з її родиною після розлуки під час війни між Україною та росією, повідомили в Офісі першої леді США 17 серпня 2026 року, пише УНН.

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Немає нічого потужнішого, ніж возз’єднання матері з її дитиною після тривалого періоду часу. Ми з моїм представником зосереджені на тому, щоб допомогти наступному возз’єднанню людей, які були розлучені зі своїми близькими через війну між Україною та росією – заявила перша леді Меланія Трамп.

В Офісі першої леді США зазначили, що нове возз’єднання відбулося у понеділок, 17 серпня. Дитина була розлучена зі своєю родиною під час війни.

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Загалом зусилля Меланії Трамп сприяли возз’єднанню 34 дітей із їхніми родинами. У повідомленні зазначається, що ця робота триває після того, як перша леді написала "Мирного листа" володимиру путіну.

В Офісі першої леді США наголосили, що Меланія Трамп продовжує працювати над поверненням дітей до їхніх родин, які були розлучені через війну між Україною та росією.

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