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Меланія Трамп сприяла возз’єднанню ще однієї української дитини з родиною

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Перша леді США сприяла возз'єднанню дитини з родиною після розлуки через війну. Загалом її зусилля допомогли 34 дітям.

Меланія Трамп сприяла возз’єднанню ще однієї української дитини з родиною

Перша леді США Меланія Трамп сприяла возз’єднанню ще однієї дитини з її родиною після розлуки під час війни між Україною та росією, повідомили в Офісі першої леді США 17 серпня 2026 року, пише УНН.

Деталі

Немає нічого потужнішого, ніж возз’єднання матері з її дитиною після тривалого періоду часу. Ми з моїм представником зосереджені на тому, щоб допомогти наступному возз’єднанню людей, які були розлучені зі своїми близькими через війну між Україною та росією

– заявила перша леді Меланія Трамп.

В Офісі першої леді США зазначили, що нове возз’єднання відбулося у понеділок, 17 серпня. Дитина була розлучена зі своєю родиною під час війни.

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Загалом зусилля Меланії Трамп сприяли возз’єднанню 34 дітей із їхніми родинами. У повідомленні зазначається, що ця робота триває після того, як перша леді написала "Мирного листа" володимиру путіну.

В Офісі першої леді США наголосили, що Меланія Трамп продовжує працювати над поверненням дітей до їхніх родин, які були розлучені через війну між Україною та росією.

Меланія Трамп вп'яте допомогла повернути українських дітей додому - Білий дім30.07.26, 21:17 • 5083 перегляди

Степан Гафтко

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Меланія Трамп
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Україна