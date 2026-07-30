Мелания Трамп в пятый раз помогла вернуть украинских детей домой - Белый дом

Первая леди США Мелания Трамп в пятый раз способствовала возвращению домой украинских детей. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.

Первая леди Мелания Трамп помогла пятой группе украинских и российских детей воссоединиться со своими близкими, продолжая свою гуманитарную деятельность в пользу тех, кто пострадал от войны. Сегодня состоялось воссоединение пяти детей - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Белом доме, "это событие является еще одним шагом на пути к тому, чтобы невинные дети могли безопасно вернуться в свои дома, общины и к людям, которые о них заботятся".

Хотя дипломатия и миротворчество важны для этих усилий, они уступают нашей общей способности ставить интересы детей выше международных споров. Каждая встреча напоминает, что сострадание, достоинство и семья могут преодолеть даже самые темные времена - войну. Мой представитель и я продолжаем сотрудничать с правительствами России и Украины, чтобы безопасно вернуть детей в их семьи и общины - сказала Трамп.

Напомним

Первая леди США Мелания Трамп в четвертый раз ускорила возвращение украинских детей в их семьи – шестеро несовершеннолетних украинцев, которые сейчас проживают в России, вернутся к своим семьям в Украине.