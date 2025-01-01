Мексика "тонет" в текиле: страна не может продать 500 млн литров напитка

В Мексике накопилось около 500 миллионов литров нераспроданной текилы из-за падения спроса в США, которые являются основным рынком сбыта. Ситуацию ухудшают потенциальные пошлины на мексиканские товары и снижение цен на агаву. Об этом сообщает британское издание Financial Times, передает УНН.

Падение спроса на текилу в США

Спрос на текилу в США существенно снизился, оставив мексиканских производителей с большими запасами нераспроданного напитка.

В частности, перспектива введения пошлин на импорт мексиканских товаров в США администрацией избранного президента Дональда Трампа ставит под угрозу золотые времена текилы на американском рынке.

Аналитик финансовой компании Bernstein Тревор Стерлинг заявил, что индустрия текилы в 2025 году столкнется с серьезными вызовами.

По его словам, в Мексике дистиллируют больше текилы, чем продают, что приводит к накоплению запасов.

Полмиллиарда литров текилы в запасах

К концу 2023 года Мексика имела более 525 миллионов литров текилы на складах. По данным Совета по регулированию производства текилы (CRT), около 1/6 из 599 миллионов литров, произведенных в прошлом году, остались в запасах. Часть из них выдерживается в бочках, но остальные ждут розлива и продажи.

Спрос на текилу в США рос в течение последнего десятилетия благодаря знаменитостям, которые создавали собственные бренды. Среди них - Gran Coramino Кевина Харта, 818 Tequila Кендалл Дженнер и Casamigos Джорджа Клуни. Но за последние 18 месяцев потребление упало. Причинами стали спад "алкогольного бума" времен пандемии и рост цен.

По данным IWSR, в первой половине 2024 года продажи текилы в США упали на 1,1% по сравнению с ростом на 4% в 2023 году и 17% в 2021 году.

Снижение экспорта

В 2022 году Мексика экспортировала рекордные 418,9 миллиона литров текилы, что стало пиком 13-летнего роста. Но в 2023 году объемы упали на 4,2%, до 401,4 миллиона литров.

80% мексиканской текилы идет в США, которые остаются крупнейшим рынком для производителей. Следующие по объемам экспорта - Германия и Испания, на которые приходится всего по 2%.

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Угроза пошлин и падение цен на агаву

Ситуацию может ухудшить запланированное введение пошлин в размере 25% на мексиканские товары. Президент CRT Рамон Гонсалес считает, что это навредит как мексиканской, так и американской экономикам, поскольку американским потребителям придется платить больше.

В то же время цены на агаву - основной ингредиент текилы - существенно упали.

Если раньше производители платили около 30 песо за килограмм, то сейчас цена составляет 6-8 песо по контрактам и до 2 песо на свободном рынке.

Бренд с защищенным происхождением

Текила, как и шампанское или пармезан, имеет статус продукта с защищенным географическим происхождением. Ее можно производить только в определенных регионах Мексики, среди которых штат Халиско, части Наярита, Мичоакана, Гуанахуато и Тамаулипаса. Напиток должен содержать не менее 51% сахаров из голубой агавы.

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