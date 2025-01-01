Мексика "потопає" в текілі: країна не може продати 500 млн літрів напою

У Мексиці накопичилося близько 500 мільйонів літрів нерозпроданої текіли через падіння попиту у США, які є головним ринком збуту. Ситуацію погіршують потенційні мита на мексиканські товари та зниження цін на агаву. Про це повідомляє видання Financial Times, передає УНН.

Падіння попиту на текілу у США

Попит на текілу у США суттєво знизився, залишивши мексиканських виробників із великими запасами нерозпроданого напою.

Зокрема, перспектива введення мит на імпорт мексиканських товарів до США адміністрацією обраного президента Дональда Трампа ставить під загрозу золоті часи текіли на американському ринку.

Аналітик фінансової компанії Bernstein Тревор Стерлінг заявив, що індустрія текіли у 2025 році зіткнеться з серйозними викликами.

За його словами, у Мексиці дистилюють більше текіли, ніж продають, що призводить до накопичення запасів.

Пів мільярда літрів текіли у запасах

Наприкінці 2023 року Мексика мала понад 525 мільйонів літрів текіли на складах. За даними Ради з регулювання виробництва текіли (CRT), близько 1/6 із 599 мільйонів літрів, вироблених торік, залишилися в запасах. Частина з них витримується у бочках, але решта чекає на розлив і продаж.

Попит на текілу у США зростав протягом останнього десятиліття завдяки знаменитостям, які створювали власні бренди. Серед них — Gran Coramino Кевіна Харта, 818 Tequila Кендалл Дженнер і Casamigos Джорджа Клуні. Але за останні 18 місяців споживання впало. Причинами стали спад "алкогольного буму" часів пандемії та зростання цін.

За даними IWSR, у першій половині 2024 року продажі текіли у США впали на 1,1% порівняно з ростом на 4% у 2023 році та 17% у 2021-му.

Зниження експорту

У 2022 році Мексика експортувала рекордні 418,9 мільйона літрів текіли, що стало піком 13-річного зростання. Але у 2023 році обсяги впали на 4,2%, до 401,4 мільйона літрів.

80% мексиканської текіли йде до США, які залишаються найбільшим ринком для виробників. Наступні за обсягами експорту — Німеччина та Іспанія, на які припадає лише по 2%.

Трамп погрожує ЄС митами, якщо не збільшать закупівлі нафти і газу США

Загроза мит та падіння цін на агаву

Ситуацію може погіршити заплановане введення мит у розмірі 25% на мексиканські товари. Президент CRT Рамон Гонсалес вважає, що це нашкодить і мексиканській, і американській економікам, адже американським споживачам доведеться платити більше.

Водночас ціни на агаву — основний інгредієнт текіли — суттєво впали.

Якщо раніше виробники платили близько 30 песо за кілограм, то зараз ціна становить 6–8 песо за контрактами і до 2 песо на вільному ринку.

Бренд із захищеним походженням

Текіла, як і шампанське чи пармезан, має статус продукту із захищеним географічним походженням. Її можна виробляти лише у певних регіонах Мексики, серед яких штат Халіско, частини Найяриту, Мічоакана, Гуанахуато та Тамауліпасу. Напій повинен містити не менше ніж 51% цукрів із блакитної агави.

Мексика намагається зберегти торговельну угоду на тлі погроз Трампа