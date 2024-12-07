Мексика пытается сохранить торговую сделку на фоне угроз Трампа
Киев • УНН
Мексика прилагает усилия для сохранения торгового соглашения с США и Канадой из-за угрозы новых пошлин. Трамп угрожает ввести пошлины из-за проблем нелегальной миграции и наркоторговли.
Мексика прилагает максимальные усилия для сохранения и поддержки регионального торгового соглашения с США и Канадой на фоне торговой напряженности между тремя странами. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Три страны-торговых партнера находятся в сложной ситуации из-за угроз избранного президента США Дональда Трампа, который пообещал ввести пошлины на импортеров с Северного и южного направлений.
Трамп считает, что эти меры должны побудить страны эффективнее бороться с нелегальной миграцией и наркоторговлей, которые влияют на ситуацию на южной границе США.
Мексика активно работает над тем, чтобы минимизировать риски и сохранить устойчивость соглашения, которое имеет стратегическое значение для экономики трех стран.
Канада уже изучает тарифы на определенные товары из США после угроз Трампа ввести пошлины28 нояб. 2024, 08:33 • 14230 просмотров