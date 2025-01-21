Массовое СЗЧ: избрание меры пресечения экс-командиру 155-й бригады Дмитрию Рюмшину перенесли

Избрание меры пресечения экс-командиру 155-й бригады Дмитрию Рюмшину перенесли на завтра, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По данным СМИ, заседание пройдет в закрытом режиме.

Правоохранители подозревают экс-командира бригады в бездействии военной власти в условиях военного положения, заявляя, что он "не реагировал на правонарушения в его подразделении, в том числе на самовольное оставление воинской части его бойцами". Отдельные случаи СЗЧ, по данным следствия, произошли на территории ЕС, где бригада проходила обучение.

Дмитрий Рюмшин заявил Радио Свобода, что своей вины не признает.

Массовое СОЧ: задержали экс-командира 155-й бригады Анна Киевская

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Государственное бюро расследований расследует факты, изложенные в СМИ о нарушениях в 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская", которая проходила подготовку во Франции. В то же время в Министерстве обороны Франции не комментируют ситуацию вокруг украинской 155-й бригады.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий прокомментировал скандал о нарушениях в 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская" и заявил, что ряд фактов имеет место.

Во исполнение решения Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в войсках начала работу комплексная группа Генерального штаба во главе с заместителем Главнокомандующего ВС Украины полковником Олегом Апостолом.