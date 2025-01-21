Масове СЗЧ: обрання запобіжного заходу екскомандиру 155-ї бригади Дмитру Рюмшину перенесли

Обрання запобіжного заходу екскомандиру 155-ї бригади Дмитру Рюмшину перенесли на завтра, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

За даними ЗМІ, засідання пройде у закритому режимі.

Правоохоронці підозрюють екскомандира бригади у бездіяльності військової влади в умовах воєнного стану, заявляючи, що він "не реагував на правопорушення в його підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини його бійцями". Окремі випадки СЗЧ, за даними слідства, відбулися на території ЄС, де бригада проходила навчання.

Дмитро Рюмшин заявив Радіо Свобода, що своєї провини не визнає.

Масове СЗЧ: затримали екскомандира 155-ї бригади Анна Київська

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Державне бюро розслідувань розслідує факти, викладені у ЗМІ стосовно порушень у 155-й механізованій бригаді "Анна Київська", яка проходила підготовку у Франції. Водночас у Міністерстві оборони Франції не коментують ситуацію довкола української 155-ї бригади.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий прокоментував скандал щодо порушень у 155-й механізованій бригаді "Анна Київська" та заявив, що ряд фактів має місце.

На виконання рішення Головнокомандувача Збройних Сил України у військах розпочала роботу комплексна група Генерального штабу на чолі із заступником Головнокомандувача ЗС України полковником Олегом Апостолом.