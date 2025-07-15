Вражеский обстрел вызвал пожар на предприятии Харькова: есть пострадавшие

В результате массированной атаки российских беспилотников в одном из районов Харькова произошел пожар на гражданском предприятии, есть пострадавшие. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

По предварительным данным, в результате массированной атаки по Киевскому району Харькова пострадали два человека - говорится в сообщении чиновника.

"Медики оказывают им всю необходимую помощь", - добавил он.

Напомним

В Харькове вечером 15 июля прозвучали взрывы во время воздушной тревоги, Россия нанесла по меньшей мере 17 ударов по городу. В результате обстрела зафиксированы попадания в Киевском районе Харькова.