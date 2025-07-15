Харків під масованою атакою: є влучання, виникла пожежа
Київ • УНН
У Харкові 15 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росія завдала щонайменше 17 ударів по місту, зафіксовані влучання в Київському районі. Більшість ударів - по цивільному підприємству. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа.
У Харкові ввечері 15 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, росія завдала щонайменше 17 ударів по місту. Внаслідок обстрілу зафіксовані влучання в Київському районі Харкова. Про це інформує очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
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У вівторок, 15 липня Ігор Терехов повідомив у своєму Telegram-каналі про вибухи у Харкові.
Вибух у місті! Харків під атакою з повітря - на місто сунуть ворожі бойові дрони! Будьте обережні!
"За попередньою інформацією, ворог атакував цивільне підприємство у Харкові. На місці влучань пожежа. Будьте обережні - місто все ще під атакою з повітря", - уточнив мер міста.
За попередньою інформацією, кілька бойових дронів ворога були збиті силами оборони України
За словами Синєгубова, лише впродовж 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів в місті.
Більшість ударів - по цивільному підприємству в Київському районі міста. Попередньо ворог застосував БпЛА типу "Герань-2". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа
На цю хвилину без постраждалих. Профільні служби виїхали на огляд.
Нагадаємо
Увечері 15 липня в Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу з півдня.
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