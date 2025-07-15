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Харків під масованою атакою: є влучання, виникла пожежа

Київ • УНН

 • 748 перегляди

У Харкові 15 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росія завдала щонайменше 17 ударів по місту, зафіксовані влучання в Київському районі. Більшість ударів - по цивільному підприємству. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа.

Харків під масованою атакою: є влучання, виникла пожежа

У Харкові ввечері 15 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, росія завдала щонайменше 17 ударів по місту. Внаслідок обстрілу зафіксовані влучання в Київському районі Харкова. Про це інформує очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

У вівторок, 15 липня Ігор Терехов повідомив у своєму Telegram-каналі про вибухи у Харкові. 

Вибух у місті! Харків під атакою з повітря - на місто сунуть ворожі бойові дрони! Будьте обережні!

- йдеться у дописі.

"За попередньою інформацією, ворог атакував цивільне підприємство у Харкові. На місці влучань пожежа. Будьте обережні - місто все ще під атакою з повітря", - уточнив мер міста.

За попередньою інформацією, кілька бойових дронів ворога були збиті силами оборони України

- додав він.

За словами Синєгубова, лише впродовж 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів в місті.

Більшість ударів - по цивільному підприємству в Київському районі міста. Попередньо ворог застосував БпЛА типу "Герань-2". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа

- поінформував чиновник.

На цю хвилину без постраждалих. Профільні служби виїхали на огляд.

Нагадаємо

Увечері 15 липня в Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу з півдня.

путін прагне руйнувань, його треба примушувати до миру силою - Подоляк15.07.25, 15:22 • 4750 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Україна
Київ
Харків
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