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Харьков под массированной атакой: есть попадания, возник пожар

Киев • УНН

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В Харькове 15 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Россия нанесла по меньшей мере 17 ударов по городу, зафиксированы попадания в Киевском районе. Большинство ударов – по гражданскому предприятию. В результате обстрела начался пожар.

Харьков под массированной атакой: есть попадания, возник пожар

В Харькове вечером 15 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги, Россия нанесла не менее 17 ударов по городу. В результате обстрела зафиксированы попадания в Киевском районе Харькова. Об этом информирует глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Во вторник, 15 июля Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в Харькове.

Взрыв в городе! Харьков под атакой с воздуха - на город движутся вражеские боевые дроны! Будьте осторожны!

- говорится в сообщении.

"По предварительной информации, враг атаковал гражданское предприятие в Харькове. На месте попаданий пожар. Будьте осторожны - город все еще под атакой с воздуха", - уточнил мэр города.

По предварительной информации, несколько боевых дронов врага были сбиты силами обороны Украины

- добавил он.

По словам Синегубова, только в течение 20 минут прозвучало не менее 17 взрывов в городе.

Большинство ударов - по гражданскому предприятию в Киевском районе города. Предварительно враг применил БПЛА типа "Герань-2". В результате обстрела занялся пожар

- проинформировал чиновник.

На эту минуту без пострадавших. Профильные службы выехали на осмотр.

Напомним

Вечером 15 июля в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе с юга.

путин стремится к разрушениям, его нужно принуждать к миру силой - Подоляк15.07.25, 15:22 • 4750 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Украина
Киев
Харьков
Tesla
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