Харьков под массированной атакой: есть попадания, возник пожар

В Харькове вечером 15 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги, Россия нанесла не менее 17 ударов по городу. В результате обстрела зафиксированы попадания в Киевском районе Харькова. Об этом информирует глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Во вторник, 15 июля Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в Харькове.

Взрыв в городе! Харьков под атакой с воздуха - на город движутся вражеские боевые дроны! Будьте осторожны! - говорится в сообщении.

"По предварительной информации, враг атаковал гражданское предприятие в Харькове. На месте попаданий пожар. Будьте осторожны - город все еще под атакой с воздуха", - уточнил мэр города.

По предварительной информации, несколько боевых дронов врага были сбиты силами обороны Украины - добавил он.

По словам Синегубова, только в течение 20 минут прозвучало не менее 17 взрывов в городе.

Большинство ударов - по гражданскому предприятию в Киевском районе города. Предварительно враг применил БПЛА типа "Герань-2". В результате обстрела занялся пожар - проинформировал чиновник.

На эту минуту без пострадавших. Профильные службы выехали на осмотр.

Напомним

Вечером 15 июля в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе с юга.

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