Харьков под массированной атакой: есть попадания, возник пожар
Киев • УНН
В Харькове 15 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Россия нанесла по меньшей мере 17 ударов по городу, зафиксированы попадания в Киевском районе. Большинство ударов – по гражданскому предприятию. В результате обстрела начался пожар.
В Харькове вечером 15 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги, Россия нанесла не менее 17 ударов по городу. В результате обстрела зафиксированы попадания в Киевском районе Харькова. Об этом информирует глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Во вторник, 15 июля Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в Харькове.
Взрыв в городе! Харьков под атакой с воздуха - на город движутся вражеские боевые дроны! Будьте осторожны!
"По предварительной информации, враг атаковал гражданское предприятие в Харькове. На месте попаданий пожар. Будьте осторожны - город все еще под атакой с воздуха", - уточнил мэр города.
По предварительной информации, несколько боевых дронов врага были сбиты силами обороны Украины
По словам Синегубова, только в течение 20 минут прозвучало не менее 17 взрывов в городе.
Большинство ударов - по гражданскому предприятию в Киевском районе города. Предварительно враг применил БПЛА типа "Герань-2". В результате обстрела занялся пожар
На эту минуту без пострадавших. Профильные службы выехали на осмотр.
Напомним
Вечером 15 июля в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе с юга.
путин стремится к разрушениям, его нужно принуждать к миру силой - Подоляк15.07.25, 15:22 • 4750 просмотров