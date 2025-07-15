Ворожий обстріл спричинив пожежу на підприємстві Харкова: є постраждалі
Київ • УНН
У Харкові внаслідок масованої атаки російських безпілотників виникла пожежа на цивільному підприємстві. Двоє людей постраждали, їм надається медична допомога.
Унаслідок масованої атаки російських безпілотників в одному з районів Харкова сталася пожежа на цивільному підприємстві, є постражалі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
За попередніми даними, внаслідок масованої атаки по Київському району Харкова постраждали дві людини
"Медики надають їм всю необхідну допомогу", - додав він.
Нагадаємо
У Харкові ввечері 15 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, росія завдала щонайменше 17 ударів по місту. Внаслідок обстрілу зафіксовані влучання в Київському районі Харкова.