Ворожий обстріл спричинив пожежу на підприємстві Харкова: є постраждалі

Унаслідок масованої атаки російських безпілотників в одному з районів Харкова сталася пожежа на цивільному підприємстві, є постражалі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

За попередніми даними, внаслідок масованої атаки по Київському району Харкова постраждали дві людини - йдеться у дописі чиновника.

"Медики надають їм всю необхідну допомогу", - додав він.

Нагадаємо

У Харкові ввечері 15 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, росія завдала щонайменше 17 ударів по місту. Внаслідок обстрілу зафіксовані влучання в Київському районі Харкова.