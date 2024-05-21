Масштабный пожар на столичном СТО: спасатели пытаются обуздать пламя

В Голосеевском районе столицы продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате возгорания автомобильных шин с распространением огня на деревья и рядом расположенное здание СТО. Пожар локализовали на площади 500 кв. м. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

Детали

21 мая около 5 вечера поступило сообщение о пожаре на ул. Моторной, что в Голосеевском районе столицы. Загорелись автомобильные шины с распространением огня на деревья и рядом расположенное здание СТО. Пожар локализовали в 18:30 на площади 500 кв. м. Продолжается ликвидация пожара - говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о жертвах или пострадавших пока нет, а на месте пожара работает 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 48 человек личного состава.

Напомним

Сильный пожар вспыхнул на станции технического обслуживания или в гаражах в Голосеевском районе Киева, в результате чего черный дым был виден из разных частей города.