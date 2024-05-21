Масштабна пожежа на столичному СТО: рятувальники намагаються приборкати полум’я

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Київ • УНН

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У Голосіївському районі Києва спалахнула пожежа, в результаті якої загорілися автомобільні шини і перекинулися на дерева і прилеглу будівлю станції технічного обслуговування на площі 500 квадратних метрів.

У Голосіївському районі столиці триває ліквідація пожежі, яка виникла внаслідок загоряння автомобільних шин з розповсюдженням вогню на дерева та поруч розташовану будівлю СТО. Пожежу локалізували на площі 500 кв.м. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.

Деталі

21 травня близько 5-ї вечора надійшло повідомлення про пожежу на вул. Моторній, що у Голосіївському районі столиці. Зайнялися автомобільні шини з розповсюдженням вогню на дерева та поруч розташовану будівлю СТО. Пожежу локалізували о 18:30 на площі 500 кв.м. Триває ліквідація пожежі

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформації про жертв чи постраждалих наразі немає, а на місці пожежі працює 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 48 чоловік особового складу.

Нагадаємо

Сильна пожежа спалахнула на станції технічного обслуговування або в гаражах в Голосіївському районі Києва, в результаті чого чорний дим було видно з різних частин міста.

Павло Башинський

Павло Башинський

КиївКримінал та НП
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