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У Києві спалахнула масштабна пожежа: у небо піднімається стовп чорного диму

Київ • УНН

 • 26586 перегляди

Сильна пожежа спалахнула на станції технічного обслуговування або в гаражах в Голосіївському районі Києва, в результаті чого чорний дим було видно з різних частин міста.

У столичному Голосіївському районі помітили стовп чорного диму. Як повідомляють Telegram-канали, за попередніми даними, пожежа виникла на СТО, передає УНН.

"Сильна пожежа у Голосіївському районі. Клуби чорного диму видно з різних частин міста. Попередньо горить СТО або гаражі", - йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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