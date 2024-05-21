У Києві спалахнула масштабна пожежа: у небо піднімається стовп чорного диму

У столичному Голосіївському районі помітили стовп чорного диму. Як повідомляють Telegram-канали, за попередніми даними, пожежа виникла на СТО, передає УНН.

"Сильна пожежа у Голосіївському районі. Клуби чорного диму видно з різних частин міста. Попередньо горить СТО або гаражі", - йдеться у повідомленні.