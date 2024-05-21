В Киеве вспыхнул масштабный пожар: в небо поднимается столб черного дыма

Рейс Лондон-Сингапур попал в турбулентность: один пассажир погиб, еще 30 получили ранения

Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines во время перелета из Великобритании в Сингапур столкнулся с сильной турбулентностью, в результате чего 30 человек получили травмы, один пассажир погиб. Пилот был вынужден совершить вынужденную посадку в Бангкоке.