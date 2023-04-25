Макрон раскритиковал заявления китайского посла
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал заявления посла Китая во Франции относительно статуса постсоветских стран, пишет УНН со ссылкой на TFI Info.
Цитата
«Я считаю, что дипломату не подобает использовать такой язык», — сказал Макрон в кулуарах саммита по ветроэнергетике, организованного в Остенде в Бельгии. «Итак, полная солидарность со странами, подвергшимися нападениям, в прочтении их истории и их границ», – добавил он.
Контекст
В интервью французской телекомпании LCI, которое вышло в эфир в пятницу, Лу сказал, что "страны бывшего Советского Союза" не имеют эффективного статуса согласно международному праву.
Эти комментарии разозлили страны Балтии Эстонию, Латвию и Литву, которые заявили, что вызовут китайских дипломатов в свои столицы, чтобы объяснить заявление Лу. В Украине в Офисе Президента посоветовали не пересказывать пропаганду российских аутсайдеров.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал это заявление "неприемлемым".
Посольство удалило комментарии, а МИД страны заявил, что Китай уважает статус независимых суверенных государств, возникших после распада Советского Союза.