Не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів: в ОП про скандальну заяву посла Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк коментуючи заяву китайського посла, який поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських країн, зокрема України, порадив не переказувати пропаганду російських аутсайдерів, передає УНН.
Цитата
«Усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, зафіксований у міжнародному праві. Крім, до речі, росії, яка обманним шляхом посіла місце в РБ ООН. Дивно чути від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію «історії Криму». Хочете бути великим політичним гравцем – не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів...», - написав Подоляк у Twitter.
Доповнення
Посол Китаю Франції Лу Шайє заявив, що країни колишнього СРСР не мають статусу в міжнародному праві, а Крим історично належав росії.
Франція висловила стурбованість заявою посла Китаю про суверенітет пострадянських країн.
Литва, Латвія та Естонія викликали до міністерств закордонних справ представників Китаю через заяву китайського посла, який поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських країн, зокрема України.