Литва, Латвія та Естонія викликали дипломатів через слова посла Китаю про суверенітет пострадянських країн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Литва, Латвія та Естонія викликали до міністерств закордонних справ представників Китаю через заяву китайського посла, який поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських країн, зокрема України, передає УНН.
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«Беручи до уваги неприйнятні заяви посла Китаю у Франції про міжнародне право і національний суверенітет, Міністерство закордонних справ Латвії в понеділок викликало уповноваженого повіреного у справах посольства Китаю в Ризі для надання пояснень. Цей крок узгоджено з Литвою та Естонією», - написав глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що посол Китаю своєю заявою підтвердив підстави країн Балтії не довіряти Китаю «посередництво у мирі в Україні».
«Якщо хтось досі дивується, чому країни Балтії не довіряють Китаю «посередництво у мирі на Україні», то ось китайський посол, який стверджує, що Крим — це росія, а кордони наших країн не мають законної основи», - зазначив Ландсбергіс у Twitter.
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Також МЗС Литви повідомило, що викликає тимчасового повіреного у справах посольства Китаю у Вільнюсі для надання пояснень.
«Що стосується неприйнятних заяв посла Китаю у Франції щодо національного суверенітету країн Балтії, то в понеділок ми викличемо тимчасового повіреного у справах посольства Китаю у Вільнюсі для надання пояснень. Цей крок узгоджено з Латвією та Естонією», - йдеться в повідомленні.
Крім того, як повідомляє Delfi, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що Міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю, щоб отримати роз'яснення з приводу коментарів китайського посла про суверенітет Естонії та інших країн колишнього Радянського Союзу.
Доповнення
Посол Китаю Франції Лу Шайє заявив, що країни колишнього СРСР не мають статусу в міжнародному праві, а Крим історично належав росії.