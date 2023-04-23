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Франция выразила обеспокоенность по поводу заявления посла Китая о суверенитете постсоветских стран

Киев • УНН

 • 551755 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Франция выразила обеспокоенность по поводу заявления посла Китая, который поставил под сомнение суверенитет бывших советских стран, в частности Украины. Франция просит Китай объяснить свою позицию из-за заявления посла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление МИД Франции, которое опубликовал депутат Бенджамин Хаддад.

Цитата

«Мы с тревогой узнали о замечаниях китайского посла во Франции относительно границ стран, которые стали независимыми после распада Советского Союза в 1991 году. Китай должен сказать, отражают ли эти замечания его позицию. Мы надеемся, что это не так», - говориться в заявлении.

В МИД заявили, что выражают полную солидарность со всеми союзниками и заинтересованными партнерами, которые добились долгожданной независимости после десятилетий угнетения.

«Что касается конкретно Украины, то она была признана на международном уровне в пределах границ, включая Крым, в 1991 году всем международным сообществом, включая Китай, после распада СССР в качестве нового государства-члена Организации Объединенных Наций. Аннексия Крыма россией в 2014 году является незаконной по международному праву. Устав Организации Объединенных Наций, основанный на принципе суверенитета и территориальной целостности, запрещает приобретение территории силой», - отмечается в заявлении.

Напомним

Посол Китая Франции Лу Шайе заявил, что страны бывшего СССР не имеют статуса в международном праве, а Крым исторически принадлежал россии.

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