Франція висловила стурбованість заявою посла Китаю про суверенітет пострадянських країн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Франція висловила стурбованість з приводу заяви посла Китаю, який поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських країн, зокрема України. Франція просить Китай пояснити свою позицію через заяву посла. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву МЗС Франції, яку опублікував депутат Бенджамін Хаддад.
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«Ми з тривогою дізналися про зауваження китайського посла у Франції щодо кордонів країн, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Китай повинен сказати, чи відображають ці зауваження його позицію. Ми сподіваємося, що це не так», - йдеться в заяві.
У МЗС заявили, що висловлюють повну солідарність з усіма союзниками і зацікавленими партнерами, які домоглися довгоочікуваної незалежності після десятиліть гноблення.
«Що стосується конкретно України, то її було визнано на міжнародному рівні в межах кордонів, включно з Кримом, у 1991 році всією міжнародною спільнотою, включно з Китаєм, після розпаду СРСР як нову державу-члена Організації Об'єднаних Націй. Анексія Криму росією 2014 року є незаконною за міжнародним правом. Статут Організації Об'єднаних Націй, що ґрунтується на принципі суверенітету і територіальної цілісності, забороняє набуття території силою», - наголошується в заяві.
Нагадаємо
Посол Китаю Франції Лу Шайє заявив, що країни колишнього СРСР не мають статусу в міжнародному праві, а Крим історично належав Росії.