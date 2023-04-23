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Не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров: в ОП о скандальном заявлении посла Китая

Киев • УНН

 • 650258 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк комментируя заявление китайского посла, который поставил под сомнение суверенитет бывших советских стран, в частности Украины, посоветовал не пересказывать пропаганду российских аутсайдеров, передает УНН.

Цитата

«Все постсоветские страны имеют четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве. Кроме, кстати, россии, которая обманным путем заняла место в СБ ООН. Странно слышать от представителя страны, щепетильно относящейся к своей тысячелетней истории, абсурдную версию «истории Крыма». Хотите быть большим политическим игроком – не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров...», - написал Подоляк в Twitter.

Дополнение

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что страны бывшего СССР не имеют статуса в международном праве, а Крым исторически принадлежал россии.

Франция выразила обеспокоенность заявлением посла Китая о суверенитете постсоветских стран.

Литва, Латвия и Эстония вызвали в министерства иностранных дел представителей Китая из-за заявления китайского посла, который поставил под сомнение суверенитет бывших советских стран, в частности Украины.

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