Посол Китаю заявив, що країни колишнього СРСР не мають статусу у міжнародному праві, а Крим історично належав росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В інтерв'ю посол Китаю у Франції Лу Шайє заявив, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", передає УНН.
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"У міжнародному праві навіть ці країни колишнього Радянського Союзу не мають ефективного статусу, тому що немає міжнародної угоди, яка підтверджує їх статус суверенної країни", - сказав він.
Відповідаючи на питання про те, чи належить Крим Україні, посол сказав: "Це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що історично Крим належав росії.
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À la question de savoir si la Crimée appartient à l'Ukraine, l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, déclare : « Cela dépend de comment on perçoit le problème », ajoutant qu'historiquement la Crimée appartenait à la Russie. pic.twitter.com/JA53SOEyHo