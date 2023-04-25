Макрон розкритикував заяви китайського посла
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував заяви посла Китаю у Франції щодо статусу пострадянських країн, пише УНН з посиланням на TFI Info.
Цитата
«Я вважаю, що дипломату не гоже використовувати таку мову», — сказав Макрон в кулуарах саміту з вітроенергетики, організованого в Остенде в Бельгії. «Отже, повна солідарність з країнами, які зазнали нападів, у прочитанні їхньої історії та їхніх кордонів», – додав він.
Контекст
В інтерв’ю французькій телекомпанії LCI, яке вийшло в ефір у п’ятницю, Лу сказав, що "країни колишнього Радянського Союзу" не мають ефективного статусу згідно з міжнародним правом.
Ці коментарі розлютили країни Балтії Естонію, Латвію та Литву, які заявили, що викличуть китайських дипломатів у свої столиці, щоб пояснити заяву Лу. В Україні в Офісі Президента порадили не переказувати пропаганду російських аутсайдерів.
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав цю заяву "неприйнятною".
Посольство видалило коментарі, а МЗС країни заявило, що Китай поважає статус незалежних суверенних держав, які виникли після розпаду Радянського Союзу.