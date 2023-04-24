Китай поважає колишні радянські держави як суверенні держави - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Китай поважає статус незалежних суверенних держав, які виникли після розпаду Радянського Союзу, заявило міністерство закордонних справ Китаю в понеділок після того, як представник Пекіна в Парижі викликав дипломатичну бурю, поставивши під сумнів їхній суверенітет, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Речниця МЗС Китаю Мао Нін виклала офіційну позицію уряду під час чергової пресконференції в Пекіні, відповідаючи на запитання, чи підтримує Китай коментарі посла.
"Китайська сторона поважає статус держав-членів як суверенних держав після розпаду Радянського Союзу", - сказала Мао, додавши, що Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з цими країнами.
За її словами, у питанні територіального суверенітету позиція Китаю послідовна і чітка.
Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН, сказала Мао.
Як пише агентство, "відповідаючи на запитання про те, чи визнає Китай Україну як суверенну державу, Мао сказала, що позиція Китаю в цьому питанні є об'єктивною та справедливою".
"Радянський Союз був федеративною державою, і зовні в цілому він мав статус суб’єкта міжнародного права, тому, навпаки, після розпаду Радянського Союзу різні республіки мають статус суверенних держав", - сказала вона.
І лише суверенні держави можуть стати офіційними членами ООН, сказала вона.
"Згадана вами країна є повноправним членом ООН", - зазначила Мао.
Контекст
В інтерв’ю французькій телекомпанії LCI, яке вийшло в ефір у п’ятницю, Лу сказав, що деякі "країни колишнього Радянського Союзу" не мають ефективного статусу згідно з міжнародним правом.
Ці коментарі розлютили країни Балтії Естонію, Латвію та Литву, які заявили, що викличуть китайських дипломатів у свої столиці, щоб пояснити заяву Лу. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав цю заяву "неприйнятною".
Посольство Китаю після хвилі обурення видалило скандальний коментар про пострадянські країни.