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Китай уважает бывшие советские государства как суверенные государства - МИД

Киев • УНН

 • 474385 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Китай уважает статус независимых суверенных государств, которые возникли после распада Советского Союза, заявило министерство иностранных дел Китая в понедельник после того, как представитель Пекина в Париже вызвал дипломатическую бурю, поставив под сомнение их суверенитет, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин изложила официальную позицию правительства во время очередной пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос, поддерживает ли Китай комментарии посла.

"Китайская сторона уважает статус государств-членов как суверенных государств после распада Советского Союза", - сказала Мао, добавив, что Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с этими странами.

По ее словам, в вопросе территориального суверенитета позиция Китая последовательна и четкая.

Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН, сказала Мао.

Как пишет агентство, "отвечая на вопрос о том, признает ли Китай Украину как суверенное государство, Мао сказала, что позиция Китая в этом вопросе является объективной и справедливой".

"Советский Союз был федеративным государством, и внешне в целом он имел статус субъекта международного права, поэтому, наоборот, после распада Советского Союза различные республики имеют статус суверенных государств", - сказала она.

И только суверенные государства могут стать официальными членами ООН, сказала она.

"Упомянутая вами страна является полноправным членом ООН", - отметила Мао.

Контекст

В интервью французской телекомпании LCI, которое вышло в эфир в пятницу, Лу сказал, что некоторые "страны бывшего Советского Союза" не имеют эффективного статуса согласно международному праву.

Эти комментарии разозлили страны Балтии Эстонию, Латвию и Литву, которые заявили, что вызовут китайских дипломатов в свои столицы, чтобы объяснить заявление Лу. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал это заявление "неприемлемым".

Посольство Китая после волны возмущения удалило скандальный комментарий о постсоветских странах.

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