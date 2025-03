Боррель відреагував на заяву посла Китаю, яка ставить під сумнів суверенітет країн, які входили до Радянського Союзу

Цитата

"Неприйнятні висловлювання посла Китаю у Франції, які ставлять під сумнів суверенітет країн, що стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

ЄС може лише припустити, що ці заяви не є офіційною політикою Китаю", – сказав Боррель.

Unacceptable remarks of the Chinese Ambassador to France questioning the sovereignty of the countries which became independent with the end of the Soviet Union in 1991.



The EU can only suppose these declarations do not represent China’s official policy.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 23, 2023

Нагадаємо

Посол Китаю заявив, що країни колишнього СРСР не мають статусу у міжнародному праві, а Крим історично належав росії.