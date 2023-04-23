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Боррель відреагував на заяву посла Китаю, яка ставить під сумнів суверенітет країн, які входили до Радянського Союзу

Боррель відреагував на заяву посла Китаю, яка ставить під сумнів суверенітет країн, які входили до Радянського Союзу

Київ • УНН

 • 686629 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель назвав "неприйнятною" заяву китайського посла у Франції Лу Шає, яка ставить під сумнів суверенітет країн, що раніше входили у склад Радянського Союзу. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter передає УНН.

Цитата

"Неприйнятні висловлювання посла Китаю у Франції, які ставлять під сумнів суверенітет країн, що стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

ЄС може лише припустити, що ці заяви не є офіційною політикою Китаю", – сказав Боррель.

Unacceptable remarks of the Chinese Ambassador to France questioning the sovereignty of the countries which became independent with the end of the Soviet Union in 1991.

The EU can only suppose these declarations do not represent China’s official policy.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 23, 2023

Нагадаємо

Посол Китаю заявив, що країни колишнього СРСР не мають статусу у міжнародному праві, а Крим історично належав росії.

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