Боррель отреагировал на заявление посла Китая, которое подвергает сомнению суверенитет стран, входивших в Советский Союз
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель назвал "неприемлемым" заявление китайского посла во Франции Лу Шае, которое ставит под сомнение суверенитет стран, ранее входивших в состав Советского Союза. Об этом он написал на своей странице в Twitter передает УНН.
Цитата
"Неприемлемы высказывания посла Китая во Франции, которые ставят под сомнение суверенитет стран, ставших независимыми после распада Советского Союза в 1991 году.
ЕС может лишь предположить, что эти заявления не являются официальной политикой Китая", – сказал Боррель.
Неприемлемые высказывания посла Китая во Франции, ставящие под сомнение суверенитет стран, ставших независимыми с окончанием Советского Союза в 1991 г.
ЕС может лишь предположить, что эти заявления не представляют собой официальную политику Китая’.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 23 апреля 2023 года
Напомним
Посол Китая заявил, что страны бывшего СССР не имеют статуса в международном праве, а Крым исторически принадлежал россии.