Посольство Китаю видалило скандальний коментар про пострадянські країни
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Посольство Китаю у Франції видалило стенограму суперечливого інтерв’ю, у якому його посол поставив під сумнів суверенітет держав колишнього Радянського Союзу, коментарі, які викликали гнів у Європі, інформує Bloomberg, пише УНН.
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Як повідомляється, посольство спочатку опублікувало повну стенограму коментарів посла Лу Шає китайською та французькою мовами у своєму офіційному обліковому записі WeChat у понеділок вранці. Однак до полудня за пекінським часом стенограму було видалено, а посилання вказували, що вміст "видалено автором". Інтерв'ю також не опубліковано на офіційному сайті посольства, пише агентство.
Контекст
В інтерв’ю французькій телекомпанії LCI, яке вийшло в ефір у п’ятницю, Лу сказав, що деякі "країни колишнього Радянського Союзу" не мають ефективного статусу згідно з міжнародним правом.
Ці коментарі розлютили країни Балтії Естонію, Латвію та Литву, які заявили, що викличуть китайських дипломатів у свої столиці, щоб пояснити заяву Лу. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав цю заяву "неприйнятною".