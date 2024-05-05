Макрон призвал Европу перезагрузить экономические связи с Китаем

Накануне встречи с лидером КНР, президент Франции подчеркнул, что Европе необходимо обновить экономические связи с Китаем. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Макрон объяснил, что Европа хочет большей взаимности в экономических связях с Китаем, чтобы лучше обеспечить свою экономическую безопасность.

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Я призываю к "aggiornamento" (обновление - ред.), потому что Китай сейчас имеет избыточные мощности во многих сферах и массово экспортирует в Европу - подчеркнул Макрон.

Он также подчеркнул, что не предлагает дистанцироваться от Китая.

Неважно, идет ли речь о климате или о безопасности, нам нужны китайцы - уверен президент Франции.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином будет давить на него, чтобы тот подтолкнул Россию к завершению войны в Украине.

Макрон стремится углубить отношения с Си Цзиньпином, апеллируя к нему призвать путина прекратить войну в Украине - Bloomberg