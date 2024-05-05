Макрон призвал Европу перезагрузить экономические связи с Китаем

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  176695 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  174530 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  176457 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  153720 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  111445 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  127960 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126034 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119652 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115352 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102167 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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29 апреля 2024, 12:29  •  375718 просмотра

Макрон призвал Европу перезагрузить экономические связи с Китаем

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне встречи с китайским лидером Си Цзиньпином отметил необходимость для Европы восстановить экономические связи с КНР, стремясь к взаимности и лучшей экономической безопасности.

Новости Мира •   •  7793 просмотра
Макрон призвал Европу перезагрузить экономические связи с Китаем

На юге не наблюдаются признаки создания вражеских наступательных группировок - Плетенчук

Россияне пытаются удержать плацдарм на левом берегу и одновременно пытаются вытеснить украинские подразделения с левого берега, сосредотачиваясь на комбинированных ударах, активно используя авиацию и БПЛА против населенных пунктов на правом берегу.

Война •   •  9438 просмотра
На юге не наблюдаются признаки создания вражеских наступательных группировок - Плетенчук

россия готовит ряд диверсий по всей Европе - FT

Европейские спецслужбы предупреждают о планах россии по широкомасштабным диверсиям по всему континенту, включая взрывы, поджоги и нападения на объекты инфраструктуры, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения.

политика •   •  11127 просмотра
россия готовит ряд диверсий по всей Европе - FT

Враг заметно активизировался на юге, проведено 19 попыток штурмов - Плетенчук

Противник активизировался на юге, осуществив вчера 19 попыток штурма, которые были остановлены украинскими силами, в результате чего более 100 оккупантов были уничтожены.

Война •   •  10961 просмотра
Враг заметно активизировался на юге, проведено 19 попыток штурмов - Плетенчук

После Пасхи: сколько хранить и что делать с оставшимися вареными яйцами

Вареные яйца можно хранить без скорлупы до 4 дней, а очищенные или фаршированные - до 48 часов в холодильнике. Их можно использовать в салатах, закусках или приготовить итальянский пасхальный пирог "Паскуалина".

УНН Lite •   •  12120 просмотра
После Пасхи: сколько хранить и что делать с оставшимися вареными яйцами

В Донецкой области в результате обстрелов погибли три человека, еще двое ранены

Вчера, 4 мая, от российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека погибли и еще двое получили ранения.

Война •   •  10501 просмотра
В Донецкой области в результате обстрелов погибли три человека, еще двое ранены

Ночью в Украину прибыл Благодатный огонь

Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в пограничный пункт пропуска "Староказачье" в Украине 5 мая, где его встретили пограничники и капелланы.

Общество •   •  10421 просмотра
Ночью в Украину прибыл Благодатный огонь

"В самых тяжелых обстоятельствах и в самые темные времена мы способны рождать свет": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ответом на вопрос, почему украинцы выстояли является то, что "в самых тяжелых обстоятельствах и в самые темные времена мы способны рождать свет".

Общество •   •  10105 просмотра
"В самых тяжелых обстоятельствах и в самые темные времена мы способны рождать свет": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Встреча Макрона и Си Цзиньпина: Франция будет давить на Китай по поводу торговли и войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином будет давить на него, чтобы тот подтолкнул Россию к завершению войны в Украине.

политика •   •  12344 просмотра
Встреча Макрона и Си Цзиньпина: Франция будет давить на Китай по поводу торговли и войны в Украине

"Вспомните о каждом": Сырский в Пасху призвал украинцев почтить воинов

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский призвал украинцев почтить память каждого украинского воина, который воюет против российских оккупантов и защищает свободу и независимость Украины.

Общество •   •  12394 просмотра
"Вспомните о каждом": Сырский в Пасху призвал украинцев почтить воинов