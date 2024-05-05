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Макрон закликав Європу перезавантажити економічні зв'язки з Китаєм

Макрон закликав Європу перезавантажити економічні зв'язки з Китаєм

Київ • УНН

 • 23960 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон напередодні зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном наголосив на необхідності для Європи відновити економічні зв'язки з КНР, прагнучи взаємності та кращої економічної безпеки.

Напередодні зустрічі з лідером КНР, президент Франції наголосив, що Європі необхідно оновити економічні зв'язки з Китаєм. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі 

Макрон пояснив, що Європа хоче більшої взаємності в економічних зв'язках з Китаєм, щоб краще забезпечити свою економічну безпеку.

Глава МЗС Китаю назвав ЄС стратегічним партнером КНР01.04.24, 15:20 • 23266 переглядiв

Я закликаю до "aggiornamento" (оновлення - ред.), тому що Китай зараз має надлишкові потужності в багатьох сферах і масово експортує до Європи

- наголосив Макрон. 

Він також підкреслив, що не пропонує дистанціюватися від Китаю.

Неважливо, чи йдеться про клімат, чи про безпеку, нам потрібні китайці

- впевнений президент Франції.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном буде тиснути на нього, щоб той підштовхнув росію до завершення війни в Україні.

Макрон прагне поглибити відносити із Сі Цзіньпіном, апелюючи до нього закликати путіна припинити війну в Україні - Bloomberg30.04.24, 12:11 • 25545 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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