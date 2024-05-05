Макрон закликав Європу перезавантажити економічні зв'язки з Китаєм
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон напередодні зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном наголосив на необхідності для Європи відновити економічні зв'язки з КНР, прагнучи взаємності та кращої економічної безпеки.
Напередодні зустрічі з лідером КНР, президент Франції наголосив, що Європі необхідно оновити економічні зв'язки з Китаєм. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Макрон пояснив, що Європа хоче більшої взаємності в економічних зв'язках з Китаєм, щоб краще забезпечити свою економічну безпеку.
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Я закликаю до "aggiornamento" (оновлення - ред.), тому що Китай зараз має надлишкові потужності в багатьох сферах і масово експортує до Європи
Він також підкреслив, що не пропонує дистанціюватися від Китаю.
Неважливо, чи йдеться про клімат, чи про безпеку, нам потрібні китайці
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Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном буде тиснути на нього, щоб той підштовхнув росію до завершення війни в Україні.
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