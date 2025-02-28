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Макрон призвал Европу отказаться от "счастливой вассализации" перед США

Киев • УНН

 • 100115 просмотра

Президент Франции призвал европейцев стать более сплоченными и сильными. Макрон подчеркнул необходимость глубоких изменений в технологической, промышленной и оборонной сферах.

Макрон призвал Европу отказаться от "счастливой вассализации" перед США

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг призвал европейцев быть "более сплоченными и сильными, чем когда-либо" и отказаться от "счастливой вассализации" по отношению к Соединенным Штатам, в то время как переговоры по Украине активизируются по обе стороны Атлантики, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Макрон во время визита в Португалию воспользовался возможностью, чтобы донести свое послание до европейцев, призвав их "заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти" перед лицом непредсказуемости Соединенных Штатов Дональда Трампа как в вопросе Украины, так и в вопросе таможенных пошлин.

"Я вижу, как многие люди в нашей Европе говорят: "Нам придется быть любезными с американцами, это пройдет, нам придется поклониться", - заявил он в конце дня во время встречи в инкубаторе стартапов, посвященной теме инноваций и искусственного интеллекта.

Но "ответ не в подчинении" и "я не за счастливую вассализацию", добавил он.

Напротив, "европейцы могут быть убеждены в одном: им нужно быть едиными и сильными больше, чем когда-либо", и для этого "мы обязательно должны сделать очень глубокий выбор (...) в технологических, промышленных (и) оборонных вопросах", - заявил он немного ранее, выступая в Ассамблее Португальской Республики.

О визите в Вашингтон и Украине

Однако визит Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу для заключения соглашения о разработке украинских полезных ископаемых "является очень хорошим делом", заявил глава французского государства, который сам совершил поездку в Белый дом в понедельник.

"Я пытался объяснить важность" Украины и ее "экзистенциальной борьбы" за "суверенитет" и "безопасность европейцев", вспомнил он. "Способ показать себя как лидера Старого Света в промежутке между встречей в среду вечером с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем и саммитом в Лондоне в воскресенье по приглашению премьер-министра Кира Стармера, который, в свою очередь, был принят Трампом в четверг", - указывает издание.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также похвалил своего гостя "за его выдающуюся работу на международной арене с целью принятия позитивных мер в пользу мира в Украине", а также "в других географических регионах с целью стабилизации конфликтов".

Мерц неожиданно встретился с Макроном в Париже: должны были обсуждать позицию США по войне в Украине27.02.2025, 08:35 • 27465 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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