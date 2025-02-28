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Макрон закликав Європу відмовитися від "щасливої васалізації" перед США

Київ • УНН

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Президент Франції закликав європейців стати більш згуртованими і сильними. Макрон наголосив на необхідності глибоких змін у технологічній, промисловій та оборонній сферах.

Макрон закликав Європу відмовитися від "щасливої васалізації" перед США

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер закликав європейців бути "більш згуртованими і сильними, ніж будь-коли" і відмовитися від "щасливої васалізації" стосовно Сполучених Штатів, у той час як переговори щодо України активізуються по обидва боки Атлантики, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Макрон під час візиту до Португалії скористався можливістю, щоб донести своє послання до європейців, закликавши їх "наново відкрити для себе смак до ризику, амбіцій і влади" перед обличчям непередбачуваності Сполучених Штатів Дональда Трампа як у питанні України, так і в питанні митних зборів.

"Я бачу, як багато людей у нашій Європі кажуть: "Нам доведеться бути люб'язними з американцями, це минеться, нам доведеться поклонитися", - заявив він наприкінці дня під час зустрічі в інкубаторі стартапів, присвяченій темі інновацій та штучного інтелекту.

Але "відповідь не в підпорядкуванні" і "я не за щасливу васалізацію", додав він.

Навпаки, "європейці можуть бути переконані в одному: їм потрібно бути єдиними і сильними більше, ніж будь-коли", і для цього "ми обов'язково повинні зробити дуже глибокий вибір (...) у технологічних, промислових (і) оборонних питаннях", - заявив він трохи раніше, виступаючи в Асамблеї Португальської Республіки.

Про візит до Вашингтона та Україну

Однак візит Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в п'ятницю для укладення угоди про розробку українських корисних копалин "є дуже гарною справою", заявив глава французької держави, який сам здійснив поїздку до Білого дому в понеділок.

"Я намагався пояснити важливість" України та її "екзистенційної боротьби" за "суверенітет" і "безпеку європейців", згадав він. "Спосіб показати себе як лідера Старого Світу в проміжку між зустріччю в середу ввечері з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і самітом у Лондоні в неділю на запрошення прем'єр-міністра Кіра Стармера, якого, зі свого боку, прийняв Трамп у четвер", - вказує видання.

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру також похвалив свого гостя "за його видатну роботу на міжнародній арені з метою вжиття позитивних заходів на користь миру в Україні", а також "в інших географічних регіонах з метою стабілізації конфліктів".

Мерц несподівано зустрівся з Макроном у Парижі: мали обговорювати позицію США щодо війни в Україні27.02.2025, 08:35 • 27467 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Кейр Стармер
Білий дім
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