Макрон закликав Європу відмовитися від "щасливої васалізації" перед США

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер закликав європейців бути "більш згуртованими і сильними, ніж будь-коли" і відмовитися від "щасливої васалізації" стосовно Сполучених Штатів, у той час як переговори щодо України активізуються по обидва боки Атлантики, повідомляє AFP, пише УНН.

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Макрон під час візиту до Португалії скористався можливістю, щоб донести своє послання до європейців, закликавши їх "наново відкрити для себе смак до ризику, амбіцій і влади" перед обличчям непередбачуваності Сполучених Штатів Дональда Трампа як у питанні України, так і в питанні митних зборів.

"Я бачу, як багато людей у нашій Європі кажуть: "Нам доведеться бути люб'язними з американцями, це минеться, нам доведеться поклонитися", - заявив він наприкінці дня під час зустрічі в інкубаторі стартапів, присвяченій темі інновацій та штучного інтелекту.

Але "відповідь не в підпорядкуванні" і "я не за щасливу васалізацію", додав він.

Навпаки, "європейці можуть бути переконані в одному: їм потрібно бути єдиними і сильними більше, ніж будь-коли", і для цього "ми обов'язково повинні зробити дуже глибокий вибір (...) у технологічних, промислових (і) оборонних питаннях", - заявив він трохи раніше, виступаючи в Асамблеї Португальської Республіки.

Про візит до Вашингтона та Україну

Однак візит Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в п'ятницю для укладення угоди про розробку українських корисних копалин "є дуже гарною справою", заявив глава французької держави, який сам здійснив поїздку до Білого дому в понеділок.

"Я намагався пояснити важливість" України та її "екзистенційної боротьби" за "суверенітет" і "безпеку європейців", згадав він. "Спосіб показати себе як лідера Старого Світу в проміжку між зустріччю в середу ввечері з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і самітом у Лондоні в неділю на запрошення прем'єр-міністра Кіра Стармера, якого, зі свого боку, прийняв Трамп у четвер", - вказує видання.

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру також похвалив свого гостя "за його видатну роботу на міжнародній арені з метою вжиття позитивних заходів на користь миру в Україні", а також "в інших географічних регіонах з метою стабілізації конфліктів".

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