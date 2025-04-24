Макрон призвал путина прекратить "врать", заявляя, что хочет "мира", и продолжая бомбить Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского диктатора владимира путина прекратить "лгать", когда он заявляет, что хочет "мира", и при этом продолжает бомбить Украину, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

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"Позиция Франции неизменна, она не изменится. Мы за суверенитет народов и за территориальную целостность", - заявил Эммануэль Макрон в четверг во время своего государственного визита на Мадагаскар.

Президент Франции также выразил надежду, что "президент путин наконец перестанет лгать", когда утверждает, что хочет "мира", и при этом продолжает бомбить Украину. "По Украине мы ждем только одного ответа: согласен ли президент путин на безоговорочное прекращение огня?", сказал Макрон, по мнению которого, столкнувшись с трудностями в прекращении боевых действий, "гнев американцев должен быть направлен только на одного человека: президента путина".

Вопрос статуса Крыма, аннексированного россией в 2014 году, не возникает "сейчас", добавил Макрон, на фоне того, как, как пишет издание, "он сталкивает США и Украину в поисках мирного решения".

Президент США Дональд Трамп, заявивший, что территория уже "потеряна" для Киева, "описывает ситуацию де-факто", сказал Макрон: "Означает ли это, что мы должны дать [россии] свободный проход? Нет".

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