Макрон закликав путіна припинити "брехати", заявляючи, що хоче "миру", і продовжуючи бомбити Україну
Київ • УНН
Президент Франції заявив, що позиція його країни щодо суверенітету та територіальної цілісності України залишається незмінною. Він закликав путіна до безумовного припинення вогню.
Президент Франції Еммануель Макрон закликав російського диктатора володимира путіна припинити "брехати", коли він заявляє, що хоче "миру", і при цьому продовжує бомбити Україну, пише УНН з посиланням на Le Monde.
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"Позиція Франції незмінна, вона не зміниться. Ми за суверенітет народів і за територіальну цілісність", - заявив Еммануель Макрон у четвер під час свого державного візиту на Мадагаскар.
Президент Франції також висловив надію, що "президент путін нарешті перестане брехати", коли стверджує, що хоче "миру", і при цьому продовжує бомбити Україну. "По Україні ми чекаємо лише однієї відповіді: чи погоджується президент путін на безумовне припинення вогню?", сказав Макрон, на думку якого, зіткнувшись із труднощами щодо припинення бойових дій, "гнів американців має бути спрямований лише на одну людину: президента путіна".
Питання статусу Криму, анексованого росією в 2014 році, не виникає "зараз", додав Макрон, на фоні того, як, як пише видання, "він зіштовхує США та Україну у пошуках мирного рішення".
Президент США Дональд Трамп, який заявив, що територія вже "втрачена" для Києва, "описує ситуацію де-факто", сказал Макрон: "Чи означає це, що ми повинні дати [росії] вільний прохід? Ні".
Трамп ставить Європу перед вибором: підтримка України чи визнання анексії Криму - FT24.04.25, 11:18 • 9558 переглядiв