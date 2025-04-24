Макрон закликав путіна припинити "брехати", заявляючи, що хоче "миру", і продовжуючи бомбити Україну

Президент Франції Еммануель Макрон закликав російського диктатора володимира путіна припинити "брехати", коли він заявляє, що хоче "миру", і при цьому продовжує бомбити Україну, пише УНН з посиланням на Le Monde.

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"Позиція Франції незмінна, вона не зміниться. Ми за суверенітет народів і за територіальну цілісність", - заявив Еммануель Макрон у четвер під час свого державного візиту на Мадагаскар.

Президент Франції також висловив надію, що "президент путін нарешті перестане брехати", коли стверджує, що хоче "миру", і при цьому продовжує бомбити Україну. "По Україні ми чекаємо лише однієї відповіді: чи погоджується президент путін на безумовне припинення вогню?", сказав Макрон, на думку якого, зіткнувшись із труднощами щодо припинення бойових дій, "гнів американців має бути спрямований лише на одну людину: президента путіна".

Питання статусу Криму, анексованого росією в 2014 році, не виникає "зараз", додав Макрон, на фоні того, як, як пише видання, "він зіштовхує США та Україну у пошуках мирного рішення".

Президент США Дональд Трамп, який заявив, що територія вже "втрачена" для Києва, "описує ситуацію де-факто", сказал Макрон: "Чи означає це, що ми повинні дати [росії] вільний прохід? Ні".

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