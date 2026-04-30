Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg

Будущий лидер Венгрии Петер Мадьяр хочет, чтобы венгерскому национальному меньшинству в Украине были предоставлены дополнительные права, прежде чем одобрить официальные переговоры Украины о вступлении в ЕС, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Этот вопрос обсуждался во время встречи Мадьяра с главой Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе в среду. ЕС оказывает давление на Мадьяра, чтобы тот отказался от возражений уходящего правительства против официального начала переговоров о членстве Украины, сообщили источники.

"Мадьяр выдвинул условия, которые в основном повторяют список из 11 требований, предоставленных уходящим премьер-министром Виктором Орбаном Киеву в 2024 году, касающихся прав венгерского меньшинства в Украине и доступа к образованию на венгерском языке".

Хотя Мадьяр назвал встречу с Коштой "полезной и конструктивной", настроение было менее позитивным, чем во время встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен ранее в тот же день, сообщили источники.

Во время переговоров с Коштой Мадьяр "поднял вопрос о венгерском меньшинстве в Украине". По словам представителя ЕС, переговоры прошли успешно и также охватили бюджет блока, конкурентоспособность и неформальную встречу лидеров ЕС на Кипре на прошлой неделе.

"Жесткая позиция Мадьяра, вероятно, разочарует чиновников в Киеве и Брюсселе, которые надеялись, что уход Орбана придаст импульс заявке Украины на членство, особенно в отношении формального начала переговоров по ряду политических вопросов, по которым страна выполнила необходимые критерии", пишет издание.

Орбан блокировал этот процесс, утверждая, что права венгерской диаспоры в Украине нуждаются в усилении. Украина заявила, что готова выполнить изложенные условия, и неоднократно заявляла, что права венгерского меньшинства в стране защищены, пишет издание.

Мадьяр заявил в начале этой недели, что хочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в июне, чтобы обсудить этот вопрос. Целью было улучшить положение венгерского меньшинства в Закарпатской области на западе Украины и "поддержать их способность оставаться на родине", сказал он.

"Настало время для Украины положить конец ограничениям, которые действовали более десяти лет", – написал Мадьяр в X. Он сказал, что проживающие там этнические венгры должны "восстановить все свои культурные, языковые, административные права и права на высшее образование, чтобы они могли снова стать равными и уважаемыми гражданами Украины".

Украина еще не подтвердила какой-либо встречи, так как на июнь график Зеленского еще не составлен, сообщил журналистам на этой неделе его помощник Дмитрий Литвин.

Хотя Мадьяр, который примет присягу в начале следующего месяца, пообещал восстановить подорванное верховенство права в Венгрии и вернуть свою страну в европейский круг, он, как пишет издание, разделяет позицию Орбана о том, что Будапешт несет ответственность за этнических венгров в соседних странах. Его позиция уже вызвала трения с другим соседом и членом ЕС, Словакией.

Мадьяр на этой неделе посетил Брюссель, чтобы найти путь к соглашению о разблокировании около 10 миллиардов евро из фондов восстановления ЕС, которые были приостановлены из-за растущих проблем с верховенством права и коррупцией в течение 16 лет пребывания у власти Орбана. Будапешт сейчас соревнуется со временем, чтобы спасти помощь из постпандемической программы ЕС, срок действия которой истечет в конце августа, если она не будет использована.

Кошта и многие столицы блока настаивают на продвижении давно застопорившегося процесса по обретению членства Украиной и хотят, чтобы он продвигался в ближайшие недели, пишет издание. На саммите на Кипре на прошлой неделе лидеры ЕС дали понять, что предварительные условия для начала первого этапа процесса членства Украины существуют.

