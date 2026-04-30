Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg

Киев • УНН

 • 6844 просмотра

Петер Мадьяр требует расширения прав венгерского меньшинства для одобрения переговоров о вступлении Украины в ЕС. Его требования касаются образования и языка.

Будущий лидер Венгрии Петер Мадьяр хочет, чтобы венгерскому национальному меньшинству в Украине были предоставлены дополнительные права, прежде чем одобрить официальные переговоры Украины о вступлении в ЕС, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Этот вопрос обсуждался во время встречи Мадьяра с главой Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе в среду. ЕС оказывает давление на Мадьяра, чтобы тот отказался от возражений уходящего правительства против официального начала переговоров о членстве Украины, сообщили источники.

"Мадьяр выдвинул условия, которые в основном повторяют список из 11 требований, предоставленных уходящим премьер-министром Виктором Орбаном Киеву в 2024 году, касающихся прав венгерского меньшинства в Украине и доступа к образованию на венгерском языке".

Хотя Мадьяр назвал встречу с Коштой "полезной и конструктивной", настроение было менее позитивным, чем во время встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен ранее в тот же день, сообщили источники.

Во время переговоров с Коштой Мадьяр "поднял вопрос о венгерском меньшинстве в Украине". По словам представителя ЕС, переговоры прошли успешно и также охватили бюджет блока, конкурентоспособность и неформальную встречу лидеров ЕС на Кипре на прошлой неделе.

"Жесткая позиция Мадьяра, вероятно, разочарует чиновников в Киеве и Брюсселе, которые надеялись, что уход Орбана придаст импульс заявке Украины на членство, особенно в отношении формального начала переговоров по ряду политических вопросов, по которым страна выполнила необходимые критерии", пишет издание.

Орбан блокировал этот процесс, утверждая, что права венгерской диаспоры в Украине нуждаются в усилении. Украина заявила, что готова выполнить изложенные условия, и неоднократно заявляла, что права венгерского меньшинства в стране защищены, пишет издание.

Мадьяр заявил в начале этой недели, что хочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в июне, чтобы обсудить этот вопрос. Целью было улучшить положение венгерского меньшинства в Закарпатской области на западе Украины и "поддержать их способность оставаться на родине", сказал он.

Мадьяр предложил Зеленскому встречу в Берегово и призвал расширить права венгров Закарпатья28.04.26, 19:51 • 3850 просмотров

"Настало время для Украины положить конец ограничениям, которые действовали более десяти лет", – написал Мадьяр в X. Он сказал, что проживающие там этнические венгры должны "восстановить все свои культурные, языковые, административные права и права на высшее образование, чтобы они могли снова стать равными и уважаемыми гражданами Украины".

Украина еще не подтвердила какой-либо встречи, так как на июнь график Зеленского еще не составлен, сообщил журналистам на этой неделе его помощник Дмитрий Литвин.

График еще не согласован - в ОП отреагировали после предложения Мадьяра встретиться с Зеленским29.04.26, 12:12 • 8696 просмотров

Хотя Мадьяр, который примет присягу в начале следующего месяца, пообещал восстановить подорванное верховенство права в Венгрии и вернуть свою страну в европейский круг, он, как пишет издание, разделяет позицию Орбана о том, что Будапешт несет ответственность за этнических венгров в соседних странах. Его позиция уже вызвала трения с другим соседом и членом ЕС, Словакией.

Мадьяр на этой неделе посетил Брюссель, чтобы найти путь к соглашению о разблокировании около 10 миллиардов евро из фондов восстановления ЕС, которые были приостановлены из-за растущих проблем с верховенством права и коррупцией в течение 16 лет пребывания у власти Орбана. Будапешт сейчас соревнуется со временем, чтобы спасти помощь из постпандемической программы ЕС, срок действия которой истечет в конце августа, если она не будет использована.

Кошта и многие столицы блока настаивают на продвижении давно застопорившегося процесса по обретению членства Украиной и хотят, чтобы он продвигался в ближайшие недели, пишет издание. На саммите на Кипре на прошлой неделе лидеры ЕС дали понять, что предварительные условия для начала первого этапа процесса членства Украины существуют.

ЕС открывает двери для старта переговоров с Украиной о вступлении, могут начаться уже в ближайшие недели - СМИ24.04.26, 13:47 • 62433 просмотра

Юлия Шрамко

