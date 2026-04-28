Мадьяр предложил Зеленскому встречу в Берегово и призвал расширить права венгров Закарпатья

Киев • УНН

 • 1366 просмотра

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр инициирует встречу с Зеленским в Берегово. Он предлагает расширить права венгерского меньшинства для перезапуска отношений.

Мадьяр предложил Зеленскому встречу в Берегово и призвал расширить права венгров Закарпатья

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что инициирует встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово на Закарпатье. По его словам, это могло бы стать символическим шагом к перезапуску украинско-венгерских отношений. Об этом Мадьяр написал в Facebook, передает УНН.

Политик сообщил, что провел встречу с мэром Берегово Золтаном Бабяком, который рассказал ему о положении венгерской общины Закарпатья и последствиях войны.

Я инициирую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским символически в Берегово – городе с венгерским большинством населения, в начале июня 

– написал Мадьяр.

По его словам, целью такой встречи должна стать помощь венграм Закарпатья и создание условий для их возвращения домой после завершения войны.

Мадьяр также призвал Украину расширить права венгерского меньшинства, в частности в сфере культуры, языка, местного самоуправления и образования.

Украине пришло время снять ограничения прав, а закарпатским венграм вернуть культурные, языковые, административные и образовательные права 

– заявил он.

В то же время политик признал, что изменения в сфере образования, объявленные украинским правительством в 2025 году, являются позитивным сигналом, однако назвал их недостаточными.

По словам Мадьяра, в случае урегулирования этих вопросов Киев и Будапешт смогут начать новый этап двусторонних отношений.

Если мы сможем разобраться в этих вопросах, то точно откроем новую главу в отношениях Украины и Венгрии 

– написал он.

