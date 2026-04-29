График еще не согласован - в ОП отреагировали после предложения Мадьяра встретиться с Зеленским

Киев • УНН

 • 1908 просмотра

График президента на июнь еще не согласован, а встречи готовятся через прямые контакты. Петер Мадьяр хочет встретиться с Зеленским в Берегово.

Президент Украины Владимир Зеленский еще не согласовывал график на июнь, к тому же, двусторонние встречи согласовываются в двусторонних контактах, прокомментировал советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин журналистам возможность встречи Главы государства с вероятным будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, пишет УНН.

Детали

"Президент еще не согласовывал график на июнь, и ясно, что двусторонние встречи согласовываются в двусторонних контактах", — сказал Литвин.

Дополнение

Это заявление прозвучало после того, как лидер венгерской партии-победителя выборов "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что инициирует встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово на Закарпатье. По его словам, это могло бы стать символическим шагом к перезапуску украинско-венгерских отношений.

Права венгров в Украине не ущемляют - глава Берегово во время встречи с Мадьяром29.04.26, 11:02 • 6836 просмотров

Мадьяр, который должен принести присягу 9 мая, как пишет Bloomberg, ранее заявил, что будет работать "конструктивно" в ЕС, в то же время четко дав понять, что он выступает против ускоренного вступления Украины в блок.

Юлия Шрамко

