Права венгров в Украине не ущемляют - глава Берегово во время встречи с Мадьяром

Никаких притеснений прав венгерского национального сообщества в Украине нет - этот вопрос урегулирован Государством и реализован на практике. Об этом сообщил в Facebook глава Береговской городской территориальной громады Золтан Бабяк по результатам встречи с новоизбранным венгерским премьер-министром Петером Мадьяром, передает УНН.

Как отметил Бабяк, системная работа и диалог на всех уровнях по отдельным вопросам жизнедеятельности венгерской общины, требующим решения, продолжаются. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский лично курирует эти вопросы.

В частности, по словам главы Береговской ГТГ, в те громады Закарпатья, где проживают венгры, уже вложены большие ресурсы для восстановления инфраструктуры. В то же время образование и культура финансируются из государственного и местных бюджетов. Это дает возможность обеспечить все предусмотренные действующим законодательством образовательные услуги, в том числе для венгерского национального сообщества, отметил Бабяк.

Представители венгерского национального сообщества занимают руководящие должности в органах государственной власти и местном самоуправлении. Украина на законодательном уровне приняла важные решения, которые сейчас позволяют обеспечить соблюдение прав украинских венгров в образовании, культуре, быту и других сферах жизнедеятельности общины - добавил он.

Встреча Золтана Бабяка с новоизбранным венгерским премьер-министром Петером Мадьяром состоялась 28 апреля в Будапеште. Одними из тем встречи стали важные для Береговской громады проекты, завершение строительства сортировочного завода в селе Яноши, а также стратегически важный для громады проект строительства объездной дороги вокруг Берегово.

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса", новоизбранный премьер-министр страны Петер Мадьяр инициировал встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово на Закарпатье.