Львовские нейрохирурги удалили из головного мозга 9-летнего мальчика осколок мины

Во Львове нейрохирурги удалили из головного мозга 9-летнего Миши Воловикова из Херсона обломок мины длиной 8 миллиметров. Мальчик получил сверхтяжелое ранение во время минометного обстрела города 31 декабря. Об этом сообщила Детская Больница Святого Николая во Львове в Facebook, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что накануне Нового года мальчик вместе со своим 11-летним другом обедали в кафе, когда вдруг началась вражеская атака. Дети спрятались в служебном помещении, однако это их не уберегло: минометные осколки прошили стены и попали Мише в голову. Его друг погиб на месте.

Первую хирургическую помощь Мише оказывали херсонские врачи, а уже николаевские выполнили операцию по удалению обломков раздробленного черепа. Однако осколок мины в головном мозге ребенка врачи оставили на месте - слишком глубоко он залег. Когда Миша пришел в себя, оказалось, что левая часть его тела полностью парализована - обездвижены рука, нога и пол-лица, - говорят медики.

Первые шаги мальчик смог сделать только через месяц после ранения - они дались ему очень тяжело. Еще через несколько месяцев ежедневной реабилитации ребенок начал поднимать левую руку и более уверенно передвигаться.

Но впоследствии у Миши начались судорожные припадки. Одной из вероятных причин этого последствия военной травмы у ребенка мог быть тот самый осколок в мозге. Родители решили не ждать, когда осколок приведет к еще худшим осложнениям, и начали искать врачей, которые возьмутся за сложную операцию, - рассказывают в больнице.

Мальчика прооперировали в Центре нейрохирургии и хирургического лечения эпилепсии Детской больницы Святого Николая. Медики говорят: задача была сверхтяжелой, ведь мелкий обломок остановился недалеко от участка, который контролирует движения всей левой части тела.

Нам нужно было найти и удалить маленький кусочек металла на глубине 5 сантиметров в мозге, да еще и в очень узкой зоне. Это примерно как искать иголку в стоге сена. А из-за опасного участка, в котором остановился осколок, мы могли еще и задеть важные функциональные зоны. Мальчика могло полностью парализовать, - объясняет детский нейрохирург Михаил Ловга.

Врачи безопасно добрались до участка головного мозга, где залег 8-миллиметровый осколок вражеского снаряда. Проводили вмешательство, используя микроскоп и систему нейромониторинга. В ходе операцию медики также закрыли титановой пластиной часть черепа, которой у мальчика не было.

Через несколько дней после операции ребенок пришел в сознание. Вмешательство прошло успешно: двигательные функции Миши не ухудшились. Теперь его ждет длительное восстановление, в частности, занятия с физическими терапевтами.

Он также работает со специалистами Центра ментального здоровья, ведь после пережитого у Миши развились страхи и тревога: он мало говорит, проявляет избегающее поведение и боится отходить от мамы.

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