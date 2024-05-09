Львівські нейрохірурги видалили з головного мозку 9-річного хлопчика уламок міни

У Львові нейрохірурги видалили з головного мозку 9-річного Михайлика Воловикова з Херсона уламок міни довжиною 8 міліметрів. Хлопчик отримав надважке поранення під час мінометного обстрілу міста 31 грудня. Про це повідомила Дитяча Лікарня Святого Миколая у Львові у Facebook, пише УНН.

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Зазначається, що напередодні Нового року хлопчик разом зі своїм 11-річним другом обідали у кафе, коли раптом почалася ворожа атака. Діти заховалися у службовому приміщенні, проте це їх не вберегло: мінометні уламки прошили стіни і влучили Михайликові в голову. Його друг загинув на місці.

Першу хірургічну допомогу Михайликові надавали херсонські лікарі, а вже миколаївські виконали операцію з видалення уламків роздробленого черепа. Однак осколок міни в головному мозку дитини лікарі залишили на місці – надто глибоко він заліг. Коли Михайлик опритомнів, виявилось, що ліва частина його тіла повністю паралізована – знерухомлені рука, нога і пів обличчя, - кажуть медики.

Перші кроки хлопчик зміг зробити лише за місяць після поранення – вони далися йому дуже важко. Ще за кілька місяців щоденної реабілітації дитина почала піднімати ліву руку та більш впевнено пересуватися.

Та згодом у Михайлика почалися судомні напади. Однією з ймовірних причин цього наслідку воєнної травми у дитини міг бути той самий уламок у мозку. Батьки вирішили не чекати, коли осколок призведе до ще гірших ускладнень, і почали шукати лікарів, які візьмуться за складну операцію, - розповідають у лікарні.

Хлопчика прооперували у Центрі нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії Дитячої лікарні Святого Миколая. Медики кажуть: завдання було надважким, адже дрібний уламок зупинився недалеко від ділянки, яка контролює рухи всієї лівої частини тіла.

Нам потрібно було знайти та видалити маленький шматочок металу на глибині 5 сантиметрів у мозку та ще й у дуже вузькій зоні. Це приблизно як шукати голку у копиці сіна. А через небезпечну ділянку, в якій зупинився уламок, ми могли ще й зачепити важливі функціональні зони. Хлопчика могло повністю паралізувати, - пояснює дитячий нейрохірург Михайло Ловга.

Лікарі безпечно дісталися ділянки головного мозку, де заліг 8-міліметровий уламок ворожого снаряду. Проводили втручання, використовуючи мікроскоп і систему нейромоніторингу. В ході операцію медики також закрили титановою пластиною частину черепа, якої в хлопчика не було.

За кілька днів після операції дитина опритомніла. Втручання пройшло успішно: рухові функції Михайлика не погіршилися. Тепер на нього чекає тривале відновлення, зокрема, заняття з фізичними терапевтами.

Він також працює зі спеціалістами Центру ментального здоров'я, адже після пережитого у Михайлика розвинулися страхи та тривога: він мало говорить, проявляє уникаючу поведінку та боїться відходити від мами.

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