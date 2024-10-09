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Поджоги автомобилей военных: Лубинец предложил усилить уголовную ответственность

Поджоги автомобилей военных: Лубинец предложил усилить уголовную ответственность

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 09:35  •  3899 просмотра

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Омбудсман инициирует изменения в УК относительно усиленной ответственности за посягательство на военных и их имущество. С начала года зафиксировано 266 поджогов авто военных и волонтеров в разных регионах Украины.

Омбудсман Дмитрий Лубинец предлагал введение специальной нормы об усиленной уголовной ответственности за совершение посягательств на здоровье или имущество военнослужащего или члена его семьи на фоне поджогов авто военных, передает УНН.

"Из информации, содержащейся в открытых источниках, выяснил, что правоохранительные органы зафиксировали 266 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и волонтеров с начала года. Всего повреждено около 300 автомобилей в разных регионах Украины", - написал Лубинец в Telegram. 

Омбудсман заявил, что видит,  что в посягательствах на военнослужащих есть посягательство не только на здоровье и собственность отдельного человека, но и на порядок управления, фундаментальные основы существования любого государства, особенно в период действия военного положения.

"Поэтому направил в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам  правоохранительной деятельности инициативное письмо с предложенными законодательными изменениями в Уголовный кодекс Украины. Предлагал введение специальной нормы об усиленной уголовной ответственности за совершение посягательств на здоровье или имущество военнослужащего или члена его семьи в связи с выполнением им своего служебного долга", - сообщил Лубинец.  

Он убежден, что предложенные изменения очень важны с точки зрения общественной справедливости и необходимости усиленной защиты уголовным законом военнослужащих, которые в условиях войны, защищая нашу независимость, отдают нашему государству и народу Украины самое ценное - свою жизнь и здоровье.

Дополнение 

На Сумщине и Киевщине задержаны мужчины, которые поджигали автомобили военнослужащих. Трое мужчин действовали по заданию представителей рф и за денежное вознаграждение. 

В августе сообщалось, что правоохранители разоблачили около 70 человек в поджогах автомобилей военных. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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