Підпали автомобілів військових: Лубінець запропонував посилити кримінальну відповідальність
Київ • УНН
Омбудсман ініціює зміни до КК щодо посиленої відповідальності за посягання на військових та їх майно. З початку року зафіксовано 266 підпалів авто військових і волонтерів у різних регіонах України.
Омбудсман Дмитро Лубінець запропоновував запровадження спеціальної норми про посилену кримінальну відповідальність за вчинення посягань на здоров’я чи майно військовослужбовця або члена його родини на тлі підпалів авто військових, передає УНН.
"З інформації, що міститься у відкритих джерелах, з’ясував, що правоохоронні органи зафіксували 266 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів від початку року. Загалом пошкоджено близько 300 автівок у різних регіонах України", - написав Лубінець в Telegram.
Омбудсман заявив, що вбачає, що в посяганнях на військовослужбовців є посягання не лише на здоров’я та власність окремої людини, але і на порядок управління, фундаментальні засади існування будь-якої держави, особливо в період дії воєнного стану.
"Тож надіслав до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності ініціативний лист із запропонованими законодавчими змінами до Кримінального кодексу України. Запропоновував запровадження спеціальної норми про посилену кримінальну відповідальність за вчинення посягань на здоров’я чи майно військовослужбовця або члена його родини у зв’язку з виконанням ним свого службового обов’язку", - повідомив Лубінець.
Він переконаний, що запропоновані зміни дуже важливі з погляду суспільної справедливості та необхідності посиленого захисту кримінальним законом військовослужбовців, які в умовах війни, захищаючи нашу незалежність, віддають нашій державі та народу України найцінніше – своє життя та здоров’я.
Доповнення
На Сумщині та Київщині затримано чоловіків, які підпалювали автомобілі військовослужбовців. Троє чоловіків діяли за завданням представників рф та за грошову винагороду.
У серпні повідомлялося, що правоохоронці викрили близько 70 осіб у підпалах автомобілів військових.