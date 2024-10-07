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На Сумщині та Київщині затримано паліїв автомобілів військових

На Сумщині та Київщині затримано паліїв автомобілів військових

Київ • УНН

 • 13009 перегляди

Трьом громадянам повідомлено про підозру в підпалі автомобілів військовослужбовців ЗСУ. Підозрювані діяли за завданням представників держави-агресора та за грошову винагороду.

На Сумщині та Київщині затримано чоловіків, які підпалювали автомобілі військовослужбовців. Троє чоловіків діяли за завданням представників рф та за грошову винагороду. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН. 

Деталі

Як повідомляється, трьом чоловікам повідомлено про підозру в умисному знищенні майна шляхом підпалу. Двом з них також інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ  та інших військових формувань. 

За даними слідства, житель Білої Церкваи у вересні 2024 року погодився на пропозицію представника рф підпалити легковий автомобіль, який належить військовослужбовцю ЗСУ. Замовлення підозрюваний отримав через месенджер. За "роботу" йому обіцяли заплатити. Для її виконання він залучив спільника, якому повідомив недостовірну інформацію про нібито інсценування підпалу автомобіля для отримання страхової допомоги.

Спільник виготовив легкозаймисту рідину та вночі підпалив автомобіль військовослужбовця. Свої дії він знімав на мобільний телефон.

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Також викрито жителя Сум, який під час пошуку роботи в Telegram погодився на пропозицію замовника за грошову винагороду здійснювати підпали військових авто. На виконання цього завдання підозрюваний вночі підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ, припаркований у дворі багатоповерхівки. Авто вигоріло вщент, також вогонь перекинувся на сусідні транспортні засоби – пошкоджено ще дві автівки цивільних.

Правоохоронці затримали чоловіків. Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без права внесення застави.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП

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